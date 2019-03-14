Metiner: Hiç kimsenin uğramadığı garip gureba evlerine girip oralarda diz çökmeli

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime dair hazırlıkları değerlendirdi. Metiner, "Hiç kimsenin uğramadığı garip guraba evlerine girip oralarda diz çökmeli ve başka partilere oy veren/vermeyi düşünenlere yönelik faaliyetlerde yoğunlaşmalıyız diyorum" ifadesini kullandı.

Mehmet Metiner, Star'da "Dün ezanı Türkçeleştirenler bugün ezana düşmanlar" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti'nin yerel seçime yönelik yürüttüğü hazırlıklara değindi.

Bu kapsamda bazı önerilerde bulunan Metiner, "Herkes bulunduğu yerde sahayı tahkim etmeli. Başka yerlerde vakit tüketenleri gördükçe üzülüyorum. Sanki kendi illerini ve ilçelerini sağlama almışlar da başka yerlerde arz-ı endam ediyorlar" dedi.

Metiner, şöyle devam etti:

"AK Parti'ye oy veren seçmenlere veya AK Parti'yi destekleyen STK'lara yönelik faaliyetleri vakit varken sonlandırmalıyız diyorum. Hiç kimsenin uğramadığı garip guraba evlerine girip oralarda diz çökmeli ve başka partilere oy veren/vermeyi düşünenlere yönelik faaliyetlerde yoğunlaşmalıyız diyorum."