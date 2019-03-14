Adalet Bakanı Gül'den AP raporuna tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(AP raporu) Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gün'ün açıklamasının satır başları:

— Bir taraftan demokrasiye, insan haklarına namütenahi serenatlar yaparken, diğer taraftan demokrasiye kastedenlere, hak ve özgürlükleri yaşatan toplumsal düzene savaş açanlara arka çıkmak, tarihi bir çelişkidir."

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