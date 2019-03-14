Kılıçdaroğlu: Bir ülke üretirse beka sorunu olmaz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Malatya'da sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
''Bir insan işsiz kalınca ne yapacak bu adam? Nasıl geçinecek? Yasadışı işler mi yapacak? İşsizliği önleyecek olan kim? Sosyal devlet yani hükümet. Eğer siz işsizliği önleyemiyorsanız oturup bir düşünmek gerekiyor neden oldu bu? İşsizlik konusunda herkesin duyarlı olması lazım. İşveren kardeşlerim de burada. İşveren ister ki daha fazla insan çalıştırayım. İşsizliği önlemenin dünyada bilinen tek yolu var; üretmek. Üretirseniz herkesin işi aşı olur. Üretirseniz Türkiye'nin beka sorunu olmaz. Üretirseniz Türkiye bölgesinde de dünyada da söz sahibi olur. Fabrikada, tarımda, kültürde, sanatta üretmek lazım. Üretirseniz büyürsünüz."
'DEVLET AKLINI KULLANMAYAN BİR TOPLUMUN GELİŞME ŞANSI YOKTUR'
Siyasetin hizmet yarışı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu memleket hepimizin. Siyaseten farklı düşünebiliriz. Bunlar ayrışma kavga aracı olamaz. Birliğimiz var bayrağımız. Vatanını kim seviyorsa başımın üstüne. 82 milyon aynı bayrak altında beraber tasada ve kıvançta birlikteysek hepimiz vatanseveriz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. Siyaset ayrıştırmaya başladı toplumu. Niye kavga ediyoruz? Siyaset hizmet yarışıdır. Bu topraklara bir kavga kin tohumu ekmeye kimin hakkı var? Bunları engellemek zorundayız" dedi.
'ALİ COŞKUN DOĞRULARI SÖYLEDİĞİ İÇİN BİR KENARA ATILDI'
"Türkiye çok önemli bir stratejik dönüşüm yapmak zorundadır" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin 4 ayaklı ciddi bir stratejik dönüşüme çok acil ihtiyacı var. Güçlü demokrasiye, can-mal güvenliğine ihtiyacımız var. Adalet yargı bağımsızlığı olması lazım. Üreten Türkiye. Güçlü bir sosyal devlet. Sürdürülebilirlik."
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