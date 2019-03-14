Yüksek hızlı trenin saat ve duraklarında değişiklik

Gebze-Halkalı Hattı'na ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nın hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren saat ve duraklarında da değişiklik yapıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yüksek hızlı tren saat ve duraklarında bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Turhan'ın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımını sağlayan Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nın hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren saat ve duraklarında değişiklik yapıldı.

Ankara-İstanbul-Ankara YHT hattında günde 2 seferin ilk durağı ve 2 seferin son durağı Halkalı İstasyonu oldu. Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nda 06.00-22.00 saatlerinde 15 dakika ara ile 142 tren, Söğütlüçeşme-Zeytinburnu hattında ise 06.00-24.00 saatlerinde 8 dakika arayla 144 tren hizmet vermeye başladı."