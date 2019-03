AK Partili Ünal'dan Yavaş'a: 'Çocuk pornocusu' diyorsun, senin böyle bir kişiyle ilişkin ne?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Mansur Yavaş hakkında ileri sürülen sahte senet iddialarına dair konuşan Ünal, "Bu mesele bizim tarafımızdan gündeme getirilmiş değil. Kamuoyunda bu iş ortaya çıktıktan sonra 11 Aralık 2018'de gündeme gelmiş. Sahte senetle dava takibi şeklinde bir haber söz konusu. Bir müştekinin suç duyurusu şeklinde devam eden davada mahkeme iddianameyi kabul edince bu tamamen Türkiye'nin gündemine oturmuş" dedi.

Ünal şöyle devam etti:

"Biz AK Parti olarak taraf değiliz. Ortada müşteki var, Yargıtay'ın onayladığı bir durum söz konusu. Siyasetin konusudur artık bunlar. Şehrin emanet edileceği seçimlerde bir sahte senet davası varsa, bu geçmişte gündeme gelmiş, kasaba kurnazlığı ile bu iş bir şekilde kapatılmışsa, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olduğunda bunun ortaya çıkması ve konuşulmasından daha doğal bir şey olamaz.

Kamuoyunun önünde çıktığınızda siz kamuoyunun önündesinizdir. Kamuoyu sizinle ilgili her şeyi konuşur. Birileri kurnazlık yaparak meseleyi AK Parti'ye getirmeye çalışmasınlar.

'SÖZ KONUSU KİŞİNİN YAVAŞ'IN ARKADAŞI OLDUĞU AÇIK'

Söz konusu kişinin Yavaş'ın arkadaşı olduğu açık.. Yavaş'ın bu kişi ile ilgili çocuk pornoculuğundan sahteciliğe kadar iddiaları mevcut. Yavaş'ın bu kişiyle 4 yıllık arkadaşlığı olduğu anlaşılıyor, kamuoyu da bunu konuşuyor. Müvekkili olmadığı bir şahıstan alacak iddiasıyla icraya koyduğu 600 bin dolarlık senet… Doğru mu? Doğru. Kendisi de bunu kabul ediyor mu? Ediyor. Senedin sahte olduğu Yargıtay tarafından onaylanmış mı? Onaylanmış. Yavaş sahte senedin neyin karşılığı olduğunu kamuoyuna açıklayabiliyor mu? Müvekkili değil, aralarında sözleşme söz konusu değil.

Bu nasıl bir mağduriyetmiş? Mahkeme ifadelerinde senedin hazırlanışı sırasında kendisinin hazır bulunduğuna dair ifadeleri var. Konu gündeme gelince oturdum tutanaklara, ifadelere baktım. Kendisinin ifadeleri var. Biz işin hukuk tarafında değiliz, ahlak tarafındayız. 2016'da sonuçlanmış Yargıtay tarafından kendisinin icraya koyduğu alacak tahsili için senedin sahte olduğu mahkeme tarafından onaylanmış mı? Evet biz bunu konuşuyoruz. Bu kişi ile arkadaşlığı var mı? Var. Bunu açıklayabiliyor mu? Açıklayamıyor. Neden makbuz kesmediği sorulduğunda karşı taraf tüzel kişilik olduğu için 300 bin doları vergiye gidecekti. Burada da ahlaki bir sorun söz konusu.

'600 BİN DOLARLIK ALACAK NEYİN ALACAĞI?'

Öncelikle Yavaş bu sorulara cevap vermeli. Basın toplantısından sonra sana sorulacak soruları almıyorsun. AK Parti'yi, Özhaseki'yi, Ömer Çelik'i suçlayarak hedef saptırıyorsun. 600 bin dolarlık alacak neyin alacağı… Senetle ilgili hiçbir açıklaman yok. Sözleşmen yok. Bu kişinin müvekkili değilsin. İş takibi sonucu ortaya çıkan bir alacak mı? Arkadaşlık yaptığın kişinin şizofren, dolandırıcı, evrakta sahtecilik yapan, çocuk pornocusu olduğunu söylüyorsun. Senin böyle bir kişiyle ilişkin nedir? Bu sorulara cevap vermek zorundasın.

Bizim mal beyanımız ile ilgili siyasetçilerin mal beyanı ortadadır. 24 Haziran'da Özhaseki milletvekili seçildi mi? Seçildi. TBMM'ye mal beyanında bulundu. Biz her kongreden sonra MKYK'ya seçilen 50 kişiden mal beyanı alırız. Özhaseki partiye de mal beyanında bulunmuş. Her iki yılda bir mal beyanında bulunmuş zaten. Hedef saptırıp şayia oluşturmak istiyor. Özhaseki ile ilgili her şey ortadadır. Asıl kendisine şu soruyu sormak gerekiyor. Senin alacak tahsili için icra takibine koyduğun 600 bin doları sen herhangi bir yerde gösterdin mi? 3 trilyon liradan bahsediyoruz. Asıl bunun cevabını vermesi gerekiyor. Burada 600 bin doları da nasıl bir hizmet karşılığında hak ettiğini de şizofren dediği sahtekar dediği kişiden alacağı olduğu iddia ettiği 600 bin doları da hangi hizmetin karşılığında tahsil etmeye kalkışmıştır.

BEKA TARTIŞMASI

© AA / Binnur Ege Gürün AK Partili Çelik: Yavaş'ı şikayet eden kişiyi tanımıyoruz, taraf değiliz

Muhalefetin özellikle CHP'nin sürekli olarak ortaya koyduğu meşruiyet tartışması var. Kılıçdaroğlu yargıyı, anayasayı, referandumu, cumhurbaşkanlığı seçimini gayri meşru ilan eden bir tutumu var. Israrla muhalefetin kamuoyu nezdinde siyaseti ve hükümeti anlamlı kılan en temele şey meşruiyet zeminidir. Muhalefet bu zemine uzunca bir zamandır saldırı düzenliyor. Dışarıda da Türkiye Suriye'de PKK ile PYD ile DEAŞ ile DHKP-C ile mücadele diyor. İçeride FETÖ ve DHKP-C ile mücadele ediyor. FETÖ ile yürütülen mücadele beka meselesi midir? Beka meselesidir. CHP FETÖ ile mücadele yürütür mü Yürütmez. Şu anda dışarıda bütün gözler 31 Mart'ta. Bahçeli mesele belediye kazanıp kaybetmek değildir. Mesele Türkiye'nin devam ettiği kararlılığın seçimde test edilmesidir. Dünyada olduğu gibi milli meselelerde siyaset tek yumruk olsa Türkiye'nin daha rahat olacağını düşünüyorum ben.

Seçmen davranışına etki eden faktörlerde akışkanlık olduğunu görüyoruz. Niye bu kadar kritik? Bu sürecin iyi yönetilmesi gerekiyor. Eskiden olduğu gibi gündem oluşup seçime kadar devam etmiyor. Mansur Yavaş olayında olduğu gibi karşı taraf bunun suçunu getirip bize yıkmaya çalışıyor. Biz de süreç böyle işlemiş, buna cevap verilmesi lazım diyoruz."