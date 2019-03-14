AK Partili Dağ: Soyer İzmir'de belediyenin başına geçerse şehirde güvenlik problemleri çıkması muhtemel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer'le ilgili, "Bu kişinin İzmir'de belediyenin başına geçmesi durumunda yönetme sıkıntısının yanında şehirde güvenlik problemlerinin de ortaya çıkacağı bir zemin oluşması muhtemeldir" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünde alenen tasdik ettiği HDP ortaklığının, İzmir'de en üst düzeyde bir temsiliyeti için Tunç Soyer ismi belediye başkanlığı için aday gösterilmiştir" dedi.

Dağ, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, seçim çalışmaları kapsamında milletin karşısına çıkarken 17 yılda yaptıkları hizmetleri referans olarak ortaya koyduklarını belirterek, diğer siyasi parti ve ittifaktan da vatandaşa hizmet odaklı bir seçim kampanyası yürütmesini beklediklerini dile getirdi.

Rakiplerinin parti içi koltuk krizleriyle, aday belirleme sürecinde yaşanan olumsuzluklarla, tepeden inme adaylarla, belediyelerde rant kavgalarıyla vatandaşın karşısına çıktığını savunan Dağ, bu sürecin İzmir halkının kafasında soru işaretleri oluşturduğunu ve birçok kişide endişeler yarattığını söyledi.

ŞANTAJ VE TEHDİT İDDİASI

© AA / Halil Sağırkaya AK Partili Dağ: Sorunları halının altına süpürerek süreci yönettiler

CHP'nin İzmir adaylarının partiden gelen şantaj ve tehditlere maruz bırakıldığını iddia eden Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in HDP ile yakın bir çizgide olduğunu artık kamuoyunun bildiğini belirtti.

Dağ, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünde alenen tasdik ettiği HDP ortaklığının, İzmir'de en üst düzeyde bir temsiliyeti için Tunç Soyer ismi belediye başkanlığı için aday gösterilmiştir" ifadesini kullandı.

'SOYER PANZERİN ÜSTÜNE Mİ ÇIKMAYI YOKSA ÖNÜNE Mİ YATMAYI PLANLIYOR?'

Bu adaylık sonrası HDP'nin Soyer'e destek açıklamasında bulunarak İzmir'den aday çıkarmama kararı aldığını kaydeden Dağ, şöyle konuştu:

"CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için HDP çizgisine yakın bir aday gösterilmesinden sonra şunları merak ediyoruz. Tunç Soyer İzmir'de HDP ile birlikte ortak miting yapacak mıdır? Terörle ilişkileri dolayısıyla Sur Belediyesi'ne kayyum atanmasından sonra yaptığı açıklamada 'Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkmalı' ifadesini kullanan Soyer, bu açıklamayı hangi refleksle yapmıştır? Tunç Soyer hala aynı düşüncede midir? Yoksa bunları olayın sıcaklığı ile mi söylemiştir? Sur'da gerçekleşen kayyum atamasına yönelik açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda Soyer İzmir'de terörle ilişkili kişi ve gruplara yönelik gerçekleştirilebilecek olası operasyonlarda panzerin üstüne mi çıkmayı yoksa önüne mi yatmayı planlamaktadır? PKK'nın bölgede uyguladığı terör hakkında ne düşünmektedir? Devletin önlemlerini darbe olarak niteleyen bir kişi terörle mücadelemizdeki başarılar hakkında ne düşünmektedir?"

'31 AKŞAMI HAK ETTİKLERİ CEVABI ALACAKLAR'

Soyer'in kentin refleksleriyle uzaktan yakından alakasının olmadığını, sadece belli bir zümreye hitap ettiğini ileri süren Dağ, "Bu kişinin İzmir'de belediyenin başına geçmesi durumunda yönetme sıkıntısının yanında şehirde güvenlik problemlerinin de ortaya çıkacağı bir zemin oluşması muhtemeldir. Çünkü olası durumda bu güzel şehrimizde HDP-PKK çizgisinin de bir aktör olarak ortaya çıkacağı su götürmez bir gerçektir" diye konuştu.

İzmir'de hiç olmadığı kadar bir değişim arzusu olduğuna şahit olduğunu ifade eden Dağ, kenti CHP'nin kalesi olarak görenlerin 31 Mart akşamı hak ettikleri cevabı alacaklarına inandığını kaydetti.