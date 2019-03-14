Fatih Portakal FETÖ’den ifade vermiş

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında açılmış bir FETÖ soruşturmasının bulunduğu ve buna takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.

Soruşturmanın gerekçesinin, Portakal'ın babasının hayatını kaybettiği dönemde Ekrem Dumanlı'dan gelen mesaja cevap vermesi olduğu öğrenildi.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; Fatih Portakal, İstanbul Adliyesi'nde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına mesajlaşmalarla ilgili ifade verdi. Portakal ifadesinde, söz konusu mesajlaşmanın, babasının öldüğü tarihe denk geldiğini, Ekrem Dumanlı'nın kendisine başsağlığı mesajı attığını hatırladığını, kendisinin de bu mesaja karşılık verdiğini anlattı.

TELEFONU İNCELENDİ

Savcılık, gazeteci Portakal'ın ifadesinin ardından soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Verilen kararda Fatih Portakal'ın rızası dahilinde cep telefonunda inceleme yapıldığı, söz konusu görüşmenin babasının vefatı sebebiyle gerçekleştiğinin tespit edildiği ifade edildi.

YETERLİ DELİL ELDE EDİLEMEDİ

Portakal'ın "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davasını açmayı gerektirir yeterli delil elde edilmediği belirtildi.