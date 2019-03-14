Araştırma hastanesine AK Partili Yıldırım'ın afişleri asıldı

İstanbul'daki Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın yerel seçim afişleri asıldı. Duruma tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "O afişleri o hastaneden ya siz kaldırtırsınız ya da biz gelir kaldırmasını biliriz. Suça ortak olmayın" dedi.

Kamu kurumlarına siyasi partilerin afişlerinin asılması yasak. Buna rağmen İstanbul'daki Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım'ın yerel seçim afişleri asıldı.

'İstanbul bizim için bir aşk hikayesi' ifadelerinin yer aldığı afiş, binanın iki blokuna asılırken bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Sultangazi ilçe seçim kurulu, ve kaymakamlığı o afişleri o hastaneden ya siz kaldırtırsınız ya da gelir kaldırmasını biliriz. Suça ortak olmayın. pic.twitter.com/9pEeujqsFp — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 14 марта 2019 г.

​CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Sultangazi ilçe seçim kurulu, ve kaymakamlığı o afişleri o hastaneden ya siz kaldırtırsınız ya da gelir kaldırmasını biliriz. Suça ortak olmayın" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

'AKP SEÇİM UĞRUNA HER ŞEYİ ÇÜRÜTÜYOR'

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Yıldırım'ın afişlerinin hastaneye asılmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu fotoğrafı az önce bir arkadaşım çekti. İstanbul'daki bir devlet hastanesi AKP adayının afişleriyle donatılmış. 'Ayıptır' desen utanmazlar, 'Etik değil' desen duymazlar. 'Burası kamunun ve herkesin, bunu yapamazsınız' desen umursamazlar! AKP bir seçim uğruna her şeyi çürütüyor!"