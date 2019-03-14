ORC'den İstanbul'un ilçelerine özel anket

24 Haziran 2018'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde en yakın tahmini yapan ORC Araştırma Şirketi, İstanbul'un ilçelerine özel yeni bir anket yayınladı.

Ankete göre İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünde AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, 14'ünde ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı önde.

Cumhur İttifakı'nın önde olduğu ilçeler: Şile, Tuzla, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz, Çekmeköy, Zeytinburnu, Sultangazi, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Eyüpsultan, Fatih, Esenler, Beyoğlu, Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Arnavutköy, Avcılar, Ümraniye, Üsküdar, Başakşehir.

Millet İttifakı'nın aldığı ilçeler: Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe.

1 ilçede ise DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Sarıgül'ün ismi öne çıktı.