Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Seçimden sonra ele alacağız

Bilkent Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur" dedi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu söyleyen Erdoğan, "Her meslek önemlidir hürmeti hak eder ama sağlık konusu bu listenin en tepesinde yer alır. Sağlık çalışanlarımıza yönelik zaman zaman duyduğumuz saldırıların asla affedilir, hafife alınır bir tarafı yoktur" diye konuştu.
Erdoğan, "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur" açıklamasında bulundu.
- Eski Türkiye'de içimizi en çok acıtan konulardan biri sağlık sistemiydi. Hastanelerimiz adeta dökülüyordu. Vatandaş doktora ulaşana kadar sağlam olsa hastalığı tavan yapıyordu. Acillerin durumu çok daha fenaydı. Hastanede rehin kalan, ölüsü daha rehin alınan, arka kapılardan kaçmak zorunda bırakılan insanlarımız vardı. Ülkemizdeki her bir vatandaşımızın gelirine, statüsüne bakılmaksızın en iyi sağlık hizmeti alabileceği bir yapı kurduk.
— Şehir hastaneleri şahsımın sağlık zirvesi olarak gördüğü bir hayaliydi. Hedef, vatandaşımızın başka bir yere gitmeden teşhis ve tedavisinin burada yapılmasıydı. 2013 yılında şehir hastanelerimizle ilgili imza atma törenini gerçekleştirerek inşaat aşamasına geçtik. Bilkent Hastanesi'nin ilavesiyle 12 bin 100 yatak, bin 999 yoğun bakım yatağı ve 410 ameliyathane sayısına ulaştık.
'ŞEHİR HASTANELERİMİZDEN EN ÇOK İSTEMEYENLER İSTİFADE EDECEK
- Bilkent Şehir Hastanemizin merkezinde yer aldığı bölgede 600 dönümlük sağlık vadisi ve yaşam bilimleri teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız.
— Savunma sanayisi gibi ilaç ve tıbbi teknoloji alanında da ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmalı, ihracatçı ülke haline gelmeliyiz. Eminim şehir hastanelerimizden de en çok yine istemeyenler istifade edecek. Varsın etsinler, bizim bu noktada bir derdimiz, sıkıntımız yok.
- Merhum Adnan Menderes, İstanbul'a yollar, bulvarla, altyapı kazandırıyor. Bugün dahi İstanbul'a nefes aldıran projeler Adnan Menderes ürünüdür. Muhalefet 'Yollar yağ gibi ekmeğe sürer yeriz' diye akıllarınca dalga geçiyordu. Burayı görenler de 'Uzay üssü gibi hastane Ay'a gideriz' diyeceklerdir. Milletinin geleceği için hayali olmayan böyle saçmalar, böyle kin kusar. Biz kimin ne dediğine bakmadan, milletimizin neye ihtiyacı varsa o doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz.
— Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına getirdiğimizde önümüzde hiçbir engel kalmayacaktır.
CHP'YE UZAY AJANSI TEPKİSİ: YA BİZİM HASRETİMİZ BU
- Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kanununu iptal etmek için Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Ya bizim hasretimiz bu. Bunların bir milletvekili de yapılan köprüleri kemirerek beslenir bunlara her şey müstehak diyor. Vizyonu olmayan işte böyle saçmalar, böyle kin kusar. Biz kimin ne dediğine bakmadan milletimizin neye ihtiyacı varsa o doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz.
— Sultanahmet'te şükür namazı kılıyorduk, ABD'li turist grubu geziyordu. Ne deseler beğenirsiniz? "Sayın Obama'ya söyle de şu sağlık reformunu çıkarsın" dediler.
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