'AK Parti'nin oyları eriyor, sorumlusu ben ve arkadaşlarım değil' dedi, istifa etti

Konya’da AK Parti Halkapınar İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Kurun, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 76.6 gibi bir oy aldıklarını belirtti ve partisinin oylarının erimesinin sorumluluğunun kendisine yüklenmesini kabul etmeyerek istifa ettiğini açıkladı.

Yaklaşık 2 yıldır AK Parti Halkapınar İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Kurun ve yönetimi görevlerinden istifa etme kararı aldı.

Kurun, AK Parti İl Başkanlığı'na gönderdiği istifasında 24 Haziran seçimlerinde yüzde 76.6 gibi bir oy aldıklarını belirtti ve şunları kaydetti:

"Maalesef ki, yerel seçimlere girerken yapılan yanlışlara ve hatalara defaten uyarıda bulunmama rağmen bunlar dikkate alınmamış ve AK Parti'nin oylarının erimesine sebep olmuştur. Bu sebeple ve gerekçelerle o hataların sebebi olmadığım halde, sorumluluğun tarafıma yüklenmesini gibi ağır bir yükü taşıyamayacağımı belirtiyor, AK Parti Halkapınar İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

'OYLAR ERİYOR SORUMLUSU BEN DEĞİLİM'

Partisine üyeliğinin ve bağımlılığının devam edeceğini belirten Mehmet Kurun, Sözcü'den Mehmet Ali Kayacı'ya yaptığı açıklamada, "Gönlüm öyle istedi. Kendi rızamla, ben ve yönetimim de dahil hepimiz istifa ettik. İl başkanlığının, birilerinin ya da sorumlu milletvekillerinin hatalarının sorumlusu ben ve arkadaşlarım değil" ifadelerini kullandı.