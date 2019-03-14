Ankara'da çocukların denetimden kaçırıldığı anaokuluna veli baskını

Ankara'da, 3 yaş altı ruhsatı olmadığı halde bakımı üstlenilen çocukların müfettiş denetiminden kaçırıldığı öne sürülen anaokuluna veliler baskın yaptı. Veliler, çocuklarını denetimden kaçırdığı iddiasıyla anakolunun sahibi olan kadına tepki gösterirken, şikayet üzerine polis ve bakanlık konuyla ilgili inceleme başlattı.

Ankara Eryaman'da faaliyet gösteren bir anaokulunda, iddiaya göre 3 yaş altı ruhsat olmadığı halde bu yaş grubundaki çocukların da bakımı üstlenildi.

Okul sahibi Ü.E. adlı kadın, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetimi öncesi, 3 yaş altındaki çocukları okuldan kaçırırken onlara ait evrakı da sakladı.

Ankara'da çocukların denetimden kaçırıldığı anaokuluna veli baskınıhttps://t.co/SYAeYIJUgI pic.twitter.com/AqJSDWOlOz — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 14, 2019

​Her denetim öncesi yaşanan olaya tepki gösteren bir öğretmen, çocuklar kaçırılırken fotoğraf çekince fark edildi üzerine işten çıkarıldı. Bunun üzerine öğretmen durumu velilere bildirdi.

Veliler, dün müfettişlerin denetim yapacağı okulun önünde saklanıp, beklemeye başladı. 3 yaş altı 7-8 çocuk, iddiaya göre yangın merdiveninden çıkarılıp, otomobile bindirilirken veliler de okula baskın yaptı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

© Fotoğraf : DHA Anaokulu öğrencisi 5 saat serviste unutuldu, MEB soruşturma başlattı

Aracın arka koltuğundaki çocukların fotoğrafını çeken veliler, okula girip okul sahibi Ü.E.'ye tepki gösterdi. Çocuğunun nerede olduğunu soran bir veli ile Ü.E. arasında tartışma ve arbede çıktı.

Bir veli de yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Veliler, daha sonra polise haber verdi. Polis ekipleri, okula gelerek inceleme yaptı.

Emniyete giden veliler, okul sahibi hakkında şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan okul yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmazken, Milli Eğitim Bakanlığı'nca da inceleme başlatıldı.