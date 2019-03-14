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15:13 14 Mart 2019
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    Ali İhsan Yavuz

    AK Partili Yavuz: Yerel seçimde 1 milyon AK Partili görev yapacak

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (644)
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nde 1 milyon partilinin aktif görev alacağını açıkladı. Yavuz, 1 milyon AK Partilinin içinde sandık yönetim kurulu üyeleri ve mahalle yönetimlerinin bulunmadığını söyledi.

    AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlere yönelik hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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    Yavuz, "Mesela; sandık kurulu üyesi olmayan sandıklarımız var mı, eğitilmeyen müşahidimiz var mı, seçim görevlilerine seçim materyalleri verildi mi? Cumhur ittifakı kapsamında AK Parti'nin seçime girmediği yerlerde özel müşahitler ona göre özel eğitildi mi? Çünkü orada sandık kurulu üyemiz yok, bütün işlemleri müşahit üzerinden işleteceğiz" dedi.

    Sandık sonuç bilgisini de müşahitler üzerinden alacaklarını, itiraza yetkili kişilerin belirlenip, itiraz örneklerinin ortaya çıkarılıp çıkarılmadığına bakacaklarını aktaran Yavuz, seçim gününün nasıl planlanacağını da ortaya koyduktan sonra itiraz ve şikayet süreçlerinin nasıl işleteceğine dönük hukukçu, eğitimci ve seçim kurulu temsilci ve üyeleriyle bir çalışma yapacaklarına değindi.

    'EN HIZLI SONUÇ ALACAK PARTİ BİZ OLMALIYIZ'

    Seçim günü sonuç alım sistemine dönük bir iddiaları olduğunu kaydeden Yavuz, "Türkiye'de en hızlı sonuç alacak parti biz olmalıyız. Bizden daha hızlı hiçbir parti alamadı bugüne kadar. Çok hızlı bir şekilde bu sonuçları alalım. Türkiye'de ilk bilen biz olalım" diye konuştu.

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    Partide bir merkez kuracaklarına dikkati çeken Yavuz, "Seçim gününde aktif görev alacakların sayısı 1 milyondur" bilgisini verdi. Yavuz, bu 1 milyonun içinde sandık yönetim kurulu üyeleri ve mahalle yönetimlerinin bulunmadığına değindi.

    Yavuz, 31 Mart akşamı yapılacak çalışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

    "Sadece sonuç alım sistemi için seçim günü akşam saatlerinde görev alacak görevlilerimizin sayısı 870 bindir. 870 bin kişi olmasa biz sonuçları çok hızlı alamayacağız demektir. Çağrı merkezi görevlilerimiz ve koordinatörlerimiz var. İstanbul hariç Türkiye'nin 118 yerinde çağrı merkezimizi kurduk. İstanbul hariç 7 bin 277 kişi çağrı merkezi görevlisi belirledik. Her bir merkezin başına da koordinatör verdik. İstanbul'da sadece çağrı merkezi görevlilerinin sayısı bin 893. Bütün hepsini topladığınızda yaklaşık 10 bin kişi yapıyor. 10 bin kişi çağrı merkezinde bilgisayar ekranı karşısında duracak ve sandıklardan bilgi alacak."

    İSTANBUL'A ÖZEL TELEFON UYGULAMASI

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    İstanbul'da da sonuç alım sistemi olduğunu ancak onu ayrı bir sistem olarak kurguladıklarına işaret eden Yavuz, "İstanbul'da akıllı telefon kullananların sayısının çok olduğunu düşünerek, İstanbul'un büyüklüğü sebebiyle sonuç alınmasının zor olacağı kanaatinden hareketle, orada bunu telefon uygulaması üzerinden yapalım dedik. Görevli, sayım bittikten sonra telefondaki uygulama sayesinde o sandıktaki sonucu giriyor, onay tuşuna basıyor ve direk merkeze aktarmış oluyor. Merkeze aktarılan bilgiyi de bizim esas sonuç alım sistemi oradan çekiyor. Böylece İstanbul'un da içinde olduğu bütün Türkiye'nin resmi ortaya çıkmış oluyor" ifadelerini kullandı.

    Teşkilatların seçim gününe özel hazırlandığını bilgisini veren Yavuz, sandık görevlilerinin oyun kime ait olduğunu öğrenir öğrenmez AK Parti'nin her seçim türü için ayrı hazırladığı 'oy sayım döküm çizelgesi'ne bu bilginin işlendiğini anlattı.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Sonrasında bütün kurul üyelerinin imzasıyla bu bilginin sandık sonuç tutanağına bağlandığını aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

    "Daha onlara sıra gelmeden bizim sandık sonuç sistemine bilgi aktaracak arkadaşımız, hemen sandık sonuç sistemine tanımlı telefonla bilgi veriyor. Daha imza altına alınmadan önce bizim sisteme sonuç giriyor. Diyelim ki büyükşehir belediye başkanlığı sayımı olsun, 17.00'de (oy verme işlemi) kapanan bir yer olsun. 18.30'da (sonuçlar) imza altına alınsın, 18.00'de sonuçlar bize ulaşmış olacak. Yüksek Seçim Kurulu'na bilgiler yansımadan çok önce bize bilgiler yansımış olacak."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (644)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhur İttifakı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti, Ali İhsan Yavuz, Türkiye
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