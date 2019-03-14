Erdoğan'dan '8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü' yorumu: İşgal hareketine girişmek istediler

Ankara Yenimahalle'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakkındaki 'sahte senet' iddiaları üzerinden Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesini eleştirdi.
"Daha önce iki kez ret yemiş, geçmişte belediye başkanlığı yaptığı yerde bile yüzde 10'u zor bulan birini aday yaptılar. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler."
'POLİSİMİZLE, ASKERİMİZLE TEPELERİNE BİNERİZ'
Erdoğan, Taksim'de yapılan 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin verilmemesiyle ilgili, şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
— 17 yıldır olduğu gibi yine size mahcup olmayacağız. 31 Mart'ta Yenimahalle'nin hasretine artık son vermemiz gerekiyor. 31 Mart'ta ilçemizi gönül belediyeciliğine kavuşturmamız lazım.
— Geçmişi başarılarla dolu, liyakatlı, tecrübeli bir arkadaşımızı aday gösterdik Yenimahalle'de. Veysel Tiryaki kardeşimizi sizler zaten yakından tanıyorsunuz. 3 dönem Altındağ'da belediye başkanlığı yaptı. Ne demek 3 dönem, 15 yıl. Şunu unutmayın, eser müessiriyle değerlidir. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, partisinin #Yenimahalle mitinginde vatandaşlara hitap ediyor https://t.co/Ma1BEsd9G8— AA Canlı (@AACanli) 14 марта 2019 г.
'ALDINDAĞ'DAKİ VİZYONU YENİMAHALLE'YE TAŞIYACAĞIZ'
— Altındağ'daki vizyonu 31 Mart'tan itibaren Yenimahalle'ye taşıyacağız.
— Büyükşehir Mehmet Özhaseki'yi anlatmaya gerek görmüyorum. Özhaseki belediyecilikte sembol bir isim. Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak çukurların, kanalların açıldığı Doğu'da büyük mücadele verdi. Ankara'ya tecrübe yakışır. Yenimahalle'ye vizyon yakışır.
'BUKALEMUN İTTİFAKI OLUŞTURDULAR'
— Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bay Kemal de büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı.
— Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler.
— El ele verip Ankara'yı ayağa kaldırmamız lazım. Bugüne kadar Ankara'yı biz yönettik. Diyoruz ki, devam inşallah.
— Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi zaten söylememe gerek yok. Üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)