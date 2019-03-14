Erdoğan'dan '8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü' yorumu: İşgal hareketine girişmek istediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ezanın ıslıklandığını iddia ettiği '8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü' için valilikten izin alınmadığını söyledi. Erdoğan, "Toplantı ve yürüyüş kanununa göre izin almak zorundalar. Sordum müracaat edilmemiş. İstiklal Caddesi'ne farklı ara sokaklardan girerek işgal hareketine girişmek istediler" diye konuştu.

Ankara Yenimahalle'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakkındaki 'sahte senet' iddiaları üzerinden Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesini eleştirdi.

"Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bay Kemal de büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha önce iki kez ret yemiş, geçmişte belediye başkanlığı yaptığı yerde bile yüzde 10'u zor bulan birini aday yaptılar. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler."

'POLİSİMİZLE, ASKERİMİZLE TEPELERİNE BİNERİZ'

Erdoğan, Taksim'de yapılan 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin verilmemesiyle ilgili, şu ifadeleri kullandı:

© AFP 2018 / Ozan Köse 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

"Toplantı ve yürüyüş kanununa göre izin almak zorundalar. Sordum müracaat edilmemiş. Taksim Meydanı'na, İstiklal Caddesi'ne farklı ara sokaklardan girerek işgal hareketine girişmek istediler. Türkiye hukuk devleti içinde halkını hukukunu korur ama teröre yönelik adım atanlara göz açtırmaz. Bütün polisimizle, askerimizle tepelerine tepelerine bineriz."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— 17 yıldır olduğu gibi yine size mahcup olmayacağız. 31 Mart'ta Yenimahalle'nin hasretine artık son vermemiz gerekiyor. 31 Mart'ta ilçemizi gönül belediyeciliğine kavuşturmamız lazım.

— Geçmişi başarılarla dolu, liyakatlı, tecrübeli bir arkadaşımızı aday gösterdik Yenimahalle'de. Veysel Tiryaki kardeşimizi sizler zaten yakından tanıyorsunuz. 3 dönem Altındağ'da belediye başkanlığı yaptı. Ne demek 3 dönem, 15 yıl. Şunu unutmayın, eser müessiriyle değerlidir. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.

'ALDINDAĞ'DAKİ VİZYONU YENİMAHALLE'YE TAŞIYACAĞIZ'

- 3 dönem kuralı sebebiyle, 4 dönem Veysel kardeşimizi aday yapmadık. Dedik ki, şimdi artık bir yer değişikliğine gitmemiz lazım. Onun için de en uygun yer Yenimahalle dedik. Bu dönem Yenimahalle'ye Veysel Tiryaki kardeşimizi aday yaptık. Tecrübeyse tecrübe, gençliksek gençlik. Yürüyemeyen, ayakta duramayan adaylarla bu iş olmaz.

— Altındağ'daki vizyonu 31 Mart'tan itibaren Yenimahalle'ye taşıyacağız.

— Büyükşehir Mehmet Özhaseki'yi anlatmaya gerek görmüyorum. Özhaseki belediyecilikte sembol bir isim. Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak çukurların, kanalların açıldığı Doğu'da büyük mücadele verdi. Ankara'ya tecrübe yakışır. Yenimahalle'ye vizyon yakışır.

'BUKALEMUN İTTİFAKI OLUŞTURDULAR'

— Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bay Kemal de büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı.

© AA / Metin Aktas Erdoğan: Zillet ittifakı ülkemizi bölmeye çalışıyor

- Nabza göre şerbet veren, Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular.

— Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler.

— El ele verip Ankara'yı ayağa kaldırmamız lazım. Bugüne kadar Ankara'yı biz yönettik. Diyoruz ki, devam inşallah.

— Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi zaten söylememe gerek yok. Üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber.