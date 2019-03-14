MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı yüzde 50’nin altına düşerse emlakçı Trump gece yarısı bir tweet atacak ve diyecek ki ‘Bahçeli ve Erdoğan kaybetmiştir'

31 Mart seçimlerinin bir bekâ meselesi olduğunu söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Eğer bu seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 50’nin altına düşerse ABD’deki emlakçı Trump Venezüella’da olduğu gibi gece yarısı bir tweet atacak ve diyecek ki ‘Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan kaybetmiştir” dedi.
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde Cumhur İttifakı temsilcisi olarak beraberinde MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ve Cumhur İttifakı Çamaş Belediye Başkan adayı Mahmut Ayparçası ile birlikte AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı M. Hilmi Güler ile Gürgentepe ilçesine giden Enginyurt, vatandaşlara seslendi.
31 Mart seçimlerinin, Türkiye için çok önem arz etmeye başladığını, birileri tarafından adeta seçim olmaktan çıkarılıp intikam şekline dönüştürüldüğünü belirten Enginyurt, "Önceki gün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ‘Recep Tayyip Erdoğan diktatördür' diyor. Kandil'deki Cemil Bayık denilen köpek de ‘Recep Tayyip Erdoğan diktatördür' diyor. CHP'nin Genel Başkanı da, İP Genel Başkanı Meral Akşener de ‘diktatördür' diyor. En acısı da sakallı bir Temel amca var. O da ‘diktatördür' diyor. Bu kadar Recep Tayyip Erdoğan düşmanını kim bir araya getirdi? Bunlar nasıl birleştiler? Bunların derdi belediye seçimi mi?" diye sordu.
31 Mart seçimlerinin bir bekâ meselesi olduğunu, Cumhur İttifakı oyunun yüzde 50'nin altına düşmesi halinde Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin bölünmeye yönelik saldırılara maruz kalacağına dikkat çeken Enginyurt, şöyle konuştu:
‘TIPKI VENEZÜELLA'DAKİ GİBİ ÜLKEDE KAOS ÇIKARACAKLAR’
"MHP'nin muhterem Genel Başkanı Devlet Bahçeli dedi ki ‘Bu bir bekâ seçimidir'. Birileri de ‘bu seçimlerin beka ile ne alakası var' diyor. Anlatıyoruz ama dinlemiyorlar. Anlatıyoruz ama kulakları sağır. Anlatıyoruz ama vicdanları kararmış. Bekâ ne demek, şu demek. Eğer bu seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 50'nin altına düşerse ABD'deki emlakçı Trump Venezüella'da olduğu gibi gece yarısı bir tweet atacak ve diyecek ki ‘Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan kaybetmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ı başkanlıktan aldım, Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdim, Türk halkı sokağa dökülsün' diyecek. Tıpkı Fransa'daki Sarı Yelekliler gibi, tıpkı Venezüella'daki gibi ülkede kaos çıkaracaklar ve erken seçime gidilmelidir diyecekler. Birliğimizi, beraberliğimi bölecekler ve ardından Suriye'de 5 bin tır ile silahla donatılmış 50 bin YPG'lı köpek Türkiye'ye saldıracak ve Allah korusun bir büyük kargaşa, bir büyük kardeş kavgasına gideceğiz. İşte bunun için bu seçim bekâ meselesidir."
Enginyurt, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı M. Hilmi Güler ile Ordu'nun yeni dönemde belediyecilik alanında çağ atlayacağını da ifade ederek, AK Parti'lilere seslendi. Enginyurt, "Bu seçimde ‘benim adam aday olmadı, benim adam seçilmedi' diye darılmak küsmek yok. ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda diyeceksin, Recep Tayyip Erdoğan seni başkan yapacak, vekil yapacak, bakan yapacak sonra diyecek ki az biraz dinlen. Yok ben küstüm. Öyle yok. Bakın Hilmi Güler'e, Recep Tayyip Erdoğan Hilmi Güler'e 2011 yılında dedi ki, ‘sen biraz dinlen'. Ama 2019 ‘da sabretmenin karşılığında Ordu Büyükşehir adayı yaptı. Herkes liderine sadakat gösterecek" şeklinde konuştu.
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