Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili hususlar ele alındı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.https://t.co/OfIi9jujA9#MSB #HulusiAkar #PatrickShanahan pic.twitter.com/Rxk3cNepv0— Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Mart 2019
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