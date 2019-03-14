EMAX Araştırma, 15 ilin anket sonuçlarını açıkladı

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri için 8-12 Mart 2019 tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yer alan 15 ilde toplam 8566 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket gerçekleştirdi.

Anket, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt ve Mardin'de gerçekleştirildi. Araştırma örneklemi TÜİK, 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel sonuçları dikkate alınıp, her ili temsil edecek nitelikte oluşturularak düzenlendi. Elde edilen veriler, kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapıldı.

EMAX Araştırma Genel Koordinatörü Sezai Erhan, AK Parti'nin Elazığ, Erzincan ve Bingöl illerini rahat bir şekilde kazanacağını, Iğdır, Bitlis, Ağrı, Siirt, Muş, Kars ve Ardahan'da ise bir rekabetin söz konusu olduğunu söyledi. Erhan, rekabetin yaşandığı bu illerde seçimin sonucunu sandığa gitmeyen seçmenin belirleyeceğini ifade ederek, "Bölgede kararsızım diyen her partinin seçmeni kendi partisine çeşitli nedenlerden eleştirel bakıyor ama farklı bir partiye de geçecek bir şey göremiyor. O zaman ya oy verecek yada sandığa gitmeyecek. 31 Mart'ta hangi parti kararsız seçmenini sandığa götürürse o başarılı olur" dedi.

DİYARBAKIR

Araştırmada, vatandaşa ‘Bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan yüzde 34,5'lik kesim AK Parti 'nin adayı Cumali Atilla, yüzde 50,7'lik kesim ‘HDP'nin adayı Adnan Selçuk Mızraklı' dedi.

​MARDİN

‘Bugün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' sorulan vatandaşlardan yüzde 50,2'lik kesim HDP'nin adayı Ahmet Türk, yüzde 33,1'lik kesim ise ‘AK Parti'nin adayı Mehmet Vecdi Kahraman' dedi.

​ARDAHAN

Ardahan'da ankete katılanların yüzde 34,7'si tercihini AK Parti adayı Yunus Baydar'dan yana kullanırken, CHP'nin adayı Faruk Demir'i tercih edenler ise yüzde 31,3 olarak belirlendi. Ankete katılanlardan İyi Parti'nin adayı Mete Özdemir'i tercih edenlerin oranı ise yüzde 13,5 çıktı.

​KARS

‘Bugün Kars Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' sorulan vatandaşlardan yüzde 31,2'si MHP adayı Çetin Nazik, yüzde 25,4'ü HDP adayı Ayhan Bilgen, yüzde 15,5'i CHP adayı Taner Toraman, yüzde 11'i DSP adayı Naif Alibeyoğlu, yüzde 7,6'sı ise İyi Parti adayı Settar Kaya dedi.

​IĞDIR

Iğdır'daki anket çalışmasında MHP'nin Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel'in yüzde 45,8, HDP'nin adayı Yaşar Akkuş'un ise yüzde 44,3 oy alacağı öngörüldü. Iğdır'da seçim yüzde 9,2 oranında kararsız seçmenin tercihine göre şekillenecek.

​TUNCELİ

Tunceli'de araştırmaya katılanların yüzde 31,5'i 31 Mart'ta tercihini HDP adayı Nurşat Yeşil'den yana kullanacağını belirtirken, yüzde 27'lik kesim kamuoyunda ‘Komünist Başkan' olarak bilinen TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette CHP adayı Yusuf Kenan Aydın'a oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 19,8 çıkarken, hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 12 olarak belirlendi.

​HAKKARİ

Hakkari'deki anket çalışmasında HDP'nin Belediye Başkan adayı Cihan Karaman'ın yüzde 57, AK Parti'nin adayı Cüneyt Epcim'in ise yüzde 25,6 oy alacağı öngörüldü. Hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 16,1 olarak belirlendi.

​BİNGÖL

Bingöl'de araştırmaya katılanların yüzde 49'u 31 Mart'ta tercihini AK Parti adayı Erdal Arıkan'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 31,2'si HDP adayı Hişyar Özsoy'a oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 1,3 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 18,5 olarak belirlendi.

​ELAZIĞ

Elazığ'da araştırmaya katılanların yüzde 38,7'si 31 Mart'ta tercihini AK Part adayı Şahin Şerifoğulları'ndan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 25,5'i MHP adayı Bilal Çoban'a oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette İYİ Parti adayı Ali Şekerdağ'a yüzde 14,3 diğerlerine yüzde 2 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 19,5 olarak belirlendi.

​BİTLİS

Bitlis'te araştırmaya katılanların yüzde 40,2'si 31 Mart'ta tercihini AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 38,6'sı HDP adayı Faruk İşlek'e oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 1,4 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 19,8 olarak belirlendi.

​MUŞ

Muş'taki anket çalışmasında AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Feyat Asya'nın yüzde 43,5, HDP'nin adayı Sırrı Sakık'ın ise yüzde 37,6 oy alacağı öngörüldü. Aynı ankette diğerlerine yüzde 1,7 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 17,2 olarak belirlendi.

​ERZİNCAN

Erzincan'da araştırmaya katılanların yüzde 40,6'sı AK Parti adayı Cemalettin Başsoy'a oy vereceğini belirtirken, yüzde 24,3'ü MHP adayı Bekir Aksun'a oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette CHP adayı İsmail Taş'a yüzde 19,8 diğerlerine yüzde 1,8 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 13,5 olarak belirlendi.

​AĞRI

Ağrı'daki anket çalışmasında HDP Belediye Başkan adayı Abdurrahman Doğar'ın yüzde 45,6, AK Parti'nin adayı Savcı Sayan'ın yüzde 40,3 oy alacağı belirlenirken, kararsız seçmen oranı ise yüzde 13,3 çıktı.

​BATMAN

‘Bugün Batman Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' sorulan vatandaşlardan yüzde 50,2'si HDP adayı Mehmet Demir, yüzde 30,9'u AK Parti adayı Murat Güneştekin ve yüzde 10,1'i ise kararsızım dedi.

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SİİRT

Siirt'te araştırmaya katılanların yüzde 38,9'u AK Parti adayı Ali İlbaş'a oy vereceğini belirtirken, yüzde 42,4'ü HDP adayı Berivan Helen Işık'a oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Siirt'te seçim yüzde 17 oranında kararsız seçmenin tercihine göre seçim şekillenecek.

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