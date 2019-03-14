Yanlış tercüme edilen HDP'nin seçim afişleri toplatıldı

Şanlıurfa'da HDP'nin seçim afişleri, 'terör propagandası' içerdiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla toplatıldı.

AA'nın haberine göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kentin çeşitli bölgelerine astığı ve üzerinde Kürtçe 'Savaştan sonra barış bizimdir' yazılı afiş ve pankartlarda, 'terör propagandası' yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren 2. Sulh Ceza Mahkemesi, söz konusu afişlerin kaldırılmasına karar verdi.

Güvenlik güçleri, kent merkeziyle ilçelerdeki afiş ve pankartları topladı.

Mezopatamya Ajansı'nın aktardığına göre ise, Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine 'Savaşa karşı barış' anlamına gelen 'Li Dijî Şer Aşitî' afişini 'Savaştan sonra barış bizimdir' şeklinde çevirerek, TMK'nın 7. maddesinin ihlal edildiğine hükmedip, kent genelinde asılı olan afişlere el konulması kararı verdi. Hakimliğin kararı ardından il merkezi ve ilçelerde asılı olan afişler, polisler tarafından söküldü.