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18:23 14 Mart 2019
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    Hrant Dink davası

    Dink cinayeti davası: Savcılık, Demirkale ile Gün'ün tahliyesine itiraz etti

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanıklarından dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ile gazeteci Ercan Gün'ün tahliye edilmesine itiraz etti.

    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ile gazeteci Ercan Gün'ün tahliye edilmesi kararına savcılıkça itiraz edildi.

    Hrant Dink
    © AP Photo / Murad Sezer
    Dink cinayeti davasında eski yüzbaşı Demirkale ve gazeteci Ercan Gün için tahliye kararı
    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bugünkü duruşmada, tutuklu sanıklardan Gün ve Demirkale'nin 'yurt dışına çıkış yasağı'ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmelerine karar verdi.

    FETÖ dava ve soruşturmaları nedeniyle başka suçlardan da tutuklu olan sanıkların tahliye kararına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. Başsavcılık, sanıklar hakkında tekrar tutuklama kararı verilmesini talep etti.

    Mahkeme heyeti, itiraz başvurusuyla ilgili karar verecek.

    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılandığı davada, son verilen tahliye kararıyla birlikte tutuklu olarak eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer kaldı. Tahliye edilen Demirkale ve Gün, başka suçlardan tutuklu oldukları için cezaevinden çıkamayacak.

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    Etiketler:
    İtiraz, Tahliye, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Agos Gazetesi, Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Zekeriya Öz, Fethullah Gülen, Muharrem Demirkale, Ercan Gün, Hrant Dink, İstanbul
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