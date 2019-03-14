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18:31 14 Mart 2019
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    Ekrem İmamoğlu - Çatalca

    İmamoğlu: Hanımefendinin bir suçu yok, sabah akşam konuşuyorlar

    © AA / FERHAT YASAK - MEHMET BAŞA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (650)
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    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam konuk olduğu CNN Türk programında konuştuğu sırada kameraların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına çevrilmesi hakkında "Hanımefendinin bir suçu yok ama Türkiye’de sabah akşam konuşuyorlar. Adamlar program yapamıyor. Medyaya da acıyorum" dedi.

    Buket Aydın - Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu'nu ağırlayan Buket Aydın'dan '40 dakikalık kesinti' açıklaması: Yayınımız canlı değil, 'Ara veriyoruz' diyemem
    Dün, CNN Türk'te yayınlanan 40 programında gazeteci Buket Aydın'ın son ağırladığı isim, CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu oldu.

    Ancak İmamoğlu'nun konuştuğu sırada kameraların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına çevrilmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Çatalca'da konuyla ilgili "Akşam kestiler ama hanımefendinin bir suçu yok ama Türkiye'de sabah akşam konuşuyorlar. Adamlar program yapamıyor. Medyaya da acıyorum" yanıtını verdi. İmamoğlu, "Eşimle aldığımız bir karar, evde TV açtırmıyoruz. Ayarlayın, ben çıkınca açın, sonra kapatın. Artık gülelim" ifadelerini kullandı. 

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : CHP
    İmamoğlu'ndan genel başkanlık yanıtı: Siyasette her şey mümkün
    'KOVUN GİTSİN DEMEDİM, EMEKLİ EDİN GİTSİN DEDİM'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözüne çok üzüldüğünü ifade ederek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Benimle kavga etmeye çalışmasınlar, boş uğraşmasınlar. Ben hiç umursamam, ben sizinle moral bulurum, sıkıntıları konuşurum, çözümleri anlatırım, benim işim sizinle, benimle kavga arayanlarla değil. Mesela son bir cümle beni çok üzdü, onu söyleyeceğim burada. Sayın Cumhurbaşkanı şununla ilgili benim şunu dediğimi ifade etmiş. ‘Kovun gitsin' demişim. Asla benim ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Şunu dedim bence de yakışıyor demek, ‘Yoruldular, İstanbul'da yoruldular. İstanbul'da ben söylemiyorum, onlar söylüyor metal yorgunluğu var dediler. Ben de 'emekli edin gitsinler, gönderin gitsinler' dedim. Ama kovun demedim. Seçilmiş bir insan kovularak gönderilmez kardeşim. İstanbul'a gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım" ifadelerini kullandı.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    İmamoğlu: 80'e yakın anket yaptırdım, önde çıkıyorum
    'O DA 5 YIL SONRA BANA OY VERECEK'

    Herkesin oyunu almak için yola çıktığını söyleyen İmamoğlu, "Ben bu yola çıktığım itibariyle kötü kelime kullanmayacağımı söyledim. Dolayısıyla 'kovun gitsin' demedim duysunlar. Benimle vallahi kavga etmeye çalışmasınlar, efendim Ekrem İmamoğlu Sayın Cumhurbaşkanı'na cevap vermem öyle bir şey olmaz. Kaldı ki 1 Nisan'dan sonra o görevine devam ediyor, beraber işbirliğimiz olacak, hatta iddiam var o da 5 yıl sonra bana oy verecek. Ben herkesin oyunu almak için yola çıktım" dedi. 

    İmamoğlu daha sonra vatandaşlarla kucaklaşabilmek için araçtan aşağıya inerek halkın arasına karıştı. Cadde üzerindeki esnafları ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen İmamoğlu, göreve geldiği takdirde sorunlara ilişkin çözümleri hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini söyledi. Çatalca Meydanda kurulu olan AK Parti standını ziyaret eden İmamoğlu, burada çalışan görevlilere başarılar dileyerek, başkan adayına selam söyledi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (650)
    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, CNN Türk, CNN, AK Parti, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Buket Aydın, Ekrem İmamoğlu
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