Erdoğan'dan Twitter'da sorulan soruya yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berk Can Doğan isimli kullanıcının yönelttiği, "Cumhurbaşkanımız her gün 2-3 ili nasıl geziyor? Bu nasıl bir enerjidir?" sorusunu Twitter hesabından "Berk Can kardeşim, 'Aşkınan çalışan yorulmaz'" şeklinde yanıtladı.