Erdoğan'dan Twitter'da sorulan soruya yanıt

Paylaşıma cevap veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Berk Can kardeşim, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' Milletimizle kucaklaşmak bize yorgunluk değil, ancak mutluluk getirir. Bir gün inşallah bir miting temposu içerisinde görüşürüz."
Erdoğan, paylaşımının sonunda "gülümseyen yüz" ve "el sallama" emojisi kullandı.
Berk Can kardeşim, "Aşkınan çalışan yorulmaz."— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 14 Mart 2019
Milletimizle kucaklaşmak bize yorgunluk değil, ancak mutluluk getirir. Bir gün inşallah bir miting temposu içerisinde görüşürüz. 🙂👋 https://t.co/8vlK8AeaLX
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