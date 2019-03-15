Soylu: Ülkemin bütünlüğüne laf söyleyecek adamı beş paralık ederim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birileri ezanın bile farkında değiller, ezana bile hürmet etmiyorlar, ıslık çalıyorlar, provokasyon yapıyorlar ve ülkemizi başka bir provokasyonun eşiğine getirmeye çalışıyorlar. Bunu son derece tehlikeli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Gereğini yaptık ancak hala yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Arsin ilçe merkezinde halka hitap eden Soylu, "Bizim zayıflamamız için PKK, FETÖ, DHKP-C, Saadet Partisi, İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun şemsiyesinde bir araya gelmişlerdir. İstedikleri şudur, önümüzdeki 4.5 yıl Türkiye'ye nefes aldırmamak." diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez 4,5 yıl seçim olmayacağını anımsatarak vatandaşlardan AK Parti adaylarına destek isteyen Soylu, şunları kaydetti: "İlk kez Türkiye güçlü bir adım atacak, 2023, 2053, 2071 hedeflerine varacak. 17 yıl dünyayı, Türkiye'yi bilen, tecrübeli ve bilge bir liderimiz var. Bir taraftan Cumhur İttifakımız var, AK Parti, MHP. Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacağız. Onun için istiyorlar ki Cumhur İttifakı zafiyete girsin. AK Parti zafiyete girsin ve iktidarını 4,5 yılda onlara 'haram, zehir edelim' istiyorlar."

'KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'Yİ BÜYÜK BİR NİFAK TOHUMU İLE KARŞI KARŞIYA BIRAKIYOR'

Soylu, şunları dile getirdi: "İçişleri Bakanı olarak milletimizi uyarıyorum. Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi büyük bir nifak tohumu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Büyük bir fitneyle Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi karşı karşıya bırakmaktadır. Böyle bir adam olur mu? Murat Karayılan dost, Tayyip Erdoğan düşman. Cemil Bayık dost, Tayyip Erdoğan düşman. Apo dost, Tayyip Erdoğan düşman. Düzenbaz, kendine soru soruyorlar, 'Siz terör örgütünü destekliyor musunuz?' diye, diyor ki 'Her türlü teröristin Allah belasını versin.' Bu lafı bir yerden hatırlıyor musunuz? Bu lafı nereden hatırlayın biliyor musunuz? 16 Temmuz sabahı FETÖ denilen şahsiyetsiz alçak, darbeyi gerçekleştiremeyince aynı Kılıçdaroğlu'nun bu sözünü söyledi, 'Darbeyi yapanın Allah belasını versin.' dedi. Aynı yolun yolcusudur bunlar, ne olursunuz bunlara müsaade etmeyin."

'BEN VERİRİM AĞZININ PAYINI HİÇ AFFETMEM'

Konuşmasını keserek yatsı ezanının okunmasını bekleyen Soylu, "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Allah ezanlarımızı, selalarımızı minarelerimizden, semalarımızdan eksik etmesin inşallah. Allah, ezanlara hürmet eden, onlar okununca edebiyle beraber hareket eden bir millet olarak bizi ebediyete kadar intikal ettirsin inşallah." şeklinde konuştu.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birileri ezanın bile farkında değiller, ezana bile hürmet etmiyorlar, ıslık çalıyorlar, provokasyon yapıyorlar ve ülkemizi başka bir provokasyonun eşiğine getirmeye çalışıyorlar. Bunu son derece tehlikeli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Gereğini yaptık ancak hala yapmaya devam ediyoruz. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Bizim 50 gramlık oy pusulası gücümüz var, bizim gücümüz budur. Doğu'da ve Güneydoğu'da dik yürüyoruz ya… Kato'da, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Çemçe'de, Madur'da, Hakkari'de, Şırnak'ta böyle duruyoruz ya bilesiniz ki bu duruşumuz kendi karakterimizden, şahsiyetimizden, cesaretimizden değildir. Bu duruşumuz sizin verdiğiniz oydandır, milli irade gücündendir, demokrasidendir, Allah sizden razı olsun."

'SEÇİMLERDEN SONRA TÜRKİYE'NİN BAŞINA DAHA BÜYÜK BELA AÇMAK İSTİYORLAR'

Soylu şu değerlendirmelerde bulundu: "Bizim sınırlarımız içinde işgal jandarması, işgal askeri olur mu? Bizim şehit, gazi olan evlatlarımıza, askerlerimize, bölünmez bütünlüğümüzü, namusumuzu, ezanımızı, bayrağımızı savunanlara işgal askerleri diyecekler… Ben söyleyene bakmam, söyletene bakarım. Onu kim söyletti, onu oraya getirip o şımarıklığı veren Kılıçdaroğlu. Biz ağzının payını verdik. Ben veririm ağzının payını, hiç affetmem. Benim ülkemin bütünlüğüne laf söyleyecek adamı beş paralık ederim ama bilesiniz ki yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin başına daha büyük bela açmak istiyorlar, şunlara fırsat vermeyin."