Kayıt
02:11 15 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu

    Soylu: Ülkemin bütünlüğüne laf söyleyecek adamı beş paralık ederim

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (651)
    0 02

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birileri ezanın bile farkında değiller, ezana bile hürmet etmiyorlar, ıslık çalıyorlar, provokasyon yapıyorlar ve ülkemizi başka bir provokasyonun eşiğine getirmeye çalışıyorlar. Bunu son derece tehlikeli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Gereğini yaptık ancak hala yapmaya devam ediyoruz" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Orhan Akkanat
    Soylu: 31 Mart akşamı iktidar zaafiyeti oluşuversin, 1 Nisan'dan itibaren Doğu ve Güneydoğu'da başka olaylar başlar
    Arsin ilçe merkezinde halka hitap eden Soylu, "Bizim zayıflamamız için PKK, FETÖ, DHKP-C, Saadet Partisi, İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun şemsiyesinde bir araya gelmişlerdir. İstedikleri şudur, önümüzdeki 4.5 yıl Türkiye'ye nefes aldırmamak." diye konuştu.

    Türkiye'de ilk kez 4,5 yıl seçim olmayacağını anımsatarak vatandaşlardan AK Parti adaylarına destek isteyen Soylu, şunları kaydetti: "İlk kez Türkiye güçlü bir adım atacak, 2023, 2053, 2071 hedeflerine varacak. 17 yıl dünyayı, Türkiye'yi bilen, tecrübeli ve bilge bir liderimiz var. Bir taraftan Cumhur İttifakımız var, AK Parti, MHP. Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacağız. Onun için istiyorlar ki Cumhur İttifakı zafiyete girsin. AK Parti zafiyete girsin ve iktidarını 4,5 yılda onlara 'haram, zehir edelim' istiyorlar."

    'KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'Yİ BÜYÜK BİR NİFAK TOHUMU İLE KARŞI KARŞIYA BIRAKIYOR'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © REUTERS / Evrim Aydın
    Kılıçdaroğlu'na Soylu'ya hakaretten fezleke: Dokunulmazlığının kaldırılması istendi
    Soylu, şunları dile getirdi: "İçişleri Bakanı olarak milletimizi uyarıyorum. Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi büyük bir nifak tohumu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Büyük bir fitneyle Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi karşı karşıya bırakmaktadır. Böyle bir adam olur mu? Murat Karayılan dost, Tayyip Erdoğan düşman. Cemil Bayık dost, Tayyip Erdoğan düşman. Apo dost, Tayyip Erdoğan düşman. Düzenbaz, kendine soru soruyorlar, 'Siz terör örgütünü destekliyor musunuz?' diye, diyor ki 'Her türlü teröristin Allah belasını versin.' Bu lafı bir yerden hatırlıyor musunuz? Bu lafı nereden hatırlayın biliyor musunuz? 16 Temmuz sabahı FETÖ denilen şahsiyetsiz alçak, darbeyi gerçekleştiremeyince aynı Kılıçdaroğlu'nun bu sözünü söyledi, 'Darbeyi yapanın Allah belasını versin.' dedi. Aynı yolun yolcusudur bunlar, ne olursunuz bunlara müsaade etmeyin."

    'BEN VERİRİM AĞZININ PAYINI HİÇ AFFETMEM'

    Konuşmasını keserek yatsı ezanının okunmasını bekleyen Soylu, "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Allah ezanlarımızı, selalarımızı minarelerimizden, semalarımızdan eksik etmesin inşallah. Allah, ezanlara hürmet eden, onlar okununca edebiyle beraber hareket eden bir millet olarak bizi ebediyete kadar intikal ettirsin inşallah." şeklinde konuştu.

    Ajansların objektifinden 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü
    © REUTERS /
    Feministler: Paralel çekim gerçeği yansıtmıyor, ezan protesto edilmedi
    Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birileri ezanın bile farkında değiller, ezana bile hürmet etmiyorlar, ıslık çalıyorlar, provokasyon yapıyorlar ve ülkemizi başka bir provokasyonun eşiğine getirmeye çalışıyorlar. Bunu son derece tehlikeli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Gereğini yaptık ancak hala yapmaya devam ediyoruz. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Bizim 50 gramlık oy pusulası gücümüz var, bizim gücümüz budur. Doğu'da ve Güneydoğu'da dik yürüyoruz ya… Kato'da, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Çemçe'de, Madur'da, Hakkari'de, Şırnak'ta böyle duruyoruz ya bilesiniz ki bu duruşumuz kendi karakterimizden, şahsiyetimizden, cesaretimizden değildir. Bu duruşumuz sizin verdiğiniz oydandır, milli irade gücündendir, demokrasidendir, Allah sizden razı olsun."

    'SEÇİMLERDEN SONRA TÜRKİYE'NİN BAŞINA DAHA BÜYÜK BELA AÇMAK İSTİYORLAR'

    Soylu şu değerlendirmelerde bulundu: "Bizim sınırlarımız içinde işgal jandarması, işgal askeri olur mu? Bizim şehit, gazi olan evlatlarımıza, askerlerimize, bölünmez bütünlüğümüzü, namusumuzu, ezanımızı, bayrağımızı savunanlara işgal askerleri diyecekler… Ben söyleyene bakmam, söyletene bakarım. Onu kim söyletti, onu oraya getirip o şımarıklığı veren Kılıçdaroğlu. Biz ağzının payını verdik. Ben veririm ağzının payını, hiç affetmem. Benim ülkemin bütünlüğüne laf söyleyecek adamı beş paralık ederim ama bilesiniz ki yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin başına daha büyük bela açmak istiyorlar, şunlara fırsat vermeyin."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (651)

    İlgili konular:

    CHP’den Soylu’ya tepki: Burası İzmir
    Soylu: Burunlarından fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun
    Soylu: İzmir’in meclis üyesi listelerine baksınlar
    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, Trabzon, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    19. yüzyılın Rusya’sının ilk renkli görüntüleri
    19. yüzyılın Rusya’sının ilk renkli görüntüleri
    Karikatür
    Rusya, Türkiye'yle koordinasyon içinde İdlib'de terörist hedefleri vurdu
    İnfografik
    Hindistan-Pakistan gerilimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet