Meteorolojiden yağış uyarısı

Marmara'nın güneyi ve doğusu ile Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

© AA / Abdullah Coşkun Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, 15 Mart Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın batısı, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerine kadar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğusunda kuvvetli eseceği öngörülüyor.