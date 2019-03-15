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06:54 15 Mart 2019
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    Hüseyin Sözlü

    MHP'li Sözlü: İnanın Sezai Temelli'den çok daha fazla Kürtlerle iç içe yaşıyorum

    © AA / İbrahim Erikan
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (654)
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    MHP tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Hüseyin Sözlü, "Bana sorarsanız bu başkanlık sistemi, 7 Haziran seçimleri döneminde Bahçeli'nin aklına gelmiş bir çözümdü. Hatırlarsanız hükümet kurulamadı ve HDP'yle bir ortaklık teklif edildi MHP'ye. O gün daha liberal bir siyasi parti olsaydı HDP iktidar ortağı idi" dedi.

    MHP tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Hüseyin Sözlü, Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

    Sözlü, sözlerine "Ben sadece MHP'nin değil, Türkiye'nin en erken ilan edilen belediye başkan adayıyım. İttifakın ruhu oluştu artık. Adana bu ruhun en iyi yaşandığı yerlerden biri" diyerek başladı.

    Gürses'in devamında yönelttiği sorular ve Sözlü'nün verdiği yanıtlar şöyle:

    24 Haziran, seçim, sandık
    © AA /
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    - Sayın Başkan, hayırlısı olsun. Başlangıçta adaylığınızda bazı sıkıntılar mı oldu?

    Bence olmadı. Ben sadece MHP'nin değil, Türkiye'nin en erken ilan edilen belediye başkan adayıyım. İttifakın ruhu oluştu artık. Adana bu ruhun en iyi yaşandığı yerlerden biri.

    - Bu beka meselesi nedir?

    Sayın Bahçeli Söğüt'te de söyledi, bu coğrafya dünyanın başka yerlerine benzemez. Türkiye'de YPG var, PKK var, FETÖ var, IŞİD var… Şu anda Amerika bunları kendi topraklarında himaye ediyor. Bugünlerde yine zirve yapmış hasmane tutumlar var Türkiye'ye yönelik. Tabii ki Türkiye bu dönemde tedbirli olmalı.

    ‘CHP NE CEVAP VERDİ?'

    - Ben hâlâ yerel seçimlerle bağını anlayamadım…

    Çok basit, PYD ve YPG'ye terör örgütü demeyen ana muhalefet, seçimde PKK ile ittifak yapanlar, yarın fırsat kendilerine gelse terörle mücadele ederler mi? Soru bu. Bakınız; CHP ‘Atatürk' der, ‘Cumhuriyet' der. Atatürk'ün Misakı Millisinden Kürdistan diye bahseden eş başkana hangi cevabı vermişlerdir? Bunları görmek gerek…

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
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    ‘BAHÇELİ TEKLİF ETTİ'

    - Sayın Bahçeli'nin 3. Cumhuriyet derken kastı nedir?

    Cumhuriyet'in yeni dönemi gibi söylüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurumları ve kurallarıyla oturacak olduğu dönemi işaret ediyor. Bana sorarsanız bu başkanlık sistemi, 7 Haziran seçimleri döneminde Sayın Bahçeli'nin aklına gelmiş bir çözümdü. Hatırlarsanız hükümet kurulamadı ve HDP'yle bir ortaklık teklif edildi MHP'ye. O gün MHP yerine daha liberal bir siyasi parti olsaydı HDP iktidar ortağı idi. Tahmin ederim Sayın Bahçeli'nin kafasında o dönem, seçmenin yüzde 51'inin onayını alırsa illaki aklıselim bir hükümet olur fikri oluştu. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'na bizzat kendisi teklif etti.

    ‘TEK ADAM OLABİLİR'

    - Parlamenter sisteme dönmek isteyen kesim var…

    Cumhurbaşkanı "tek adam" olur mu? Olabilir. Dünyada örnekleri var. Krallıkla yönetilen başarılı demokrasiler de var. Gereken düzenlemeler yapılırsa sistem çalışır.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    ‘ADANALILAR CUMHUR İTTİFAKI'NA BİR JEST YAPSIN'

    - Bir diğer sorun; genç işsizliği…

    Adana önümüzdeki dönemde iş ve istihdam açısından çok ümit vaat ediyor… Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapmak istiyorum. Kimya sanayicileri yatırım alanı sıkıntısı çekiyor, ben Adana'yı onlarla büyütmek istiyorum. 2019'da onu da bitireceğim.

    - Çevre konusunda yeni sorunlar yaratmayacak mı bu yatırım?

    ‘ARA ELEMAN YETİŞTİRECEĞİZ'

    O hassasiyetle davranıyoruz, en aza indirmek mümkün. Bu sanayi bölgesi bittiğinde en az 50 bin kişiye istihdam yaratacak. Ceyhan Organize Sanayi ile Serbest Bölge de yükselişe geçecek… Ayrıca 2 adet tarım organize bölgesi yapıyorum, biri tarla balıkçılığı, öteki seracılık üzerine. Üniversitelerle iş birliği yapıp ara eleman yetiştireceğim. Bu yatırımlarla 250 bin kişiye istihdam sağlayacağımızı düşünüyorum.

    -

    CHP, bayrak, logo
    © AA /
    CHP, son anket sonuçlarını açıkladı: 'İstanbul'u aldık'
     Seçmenden ne bekliyorsunuz?

    Hemşehrilerimizden yapacakları tercihle hükümeti teşvik etmelerini istiyorum. 4.5 yıl görevde olacak bir Cumhurbaşkanı var, siyaseti bir kenara bırakıp, kentleri için doğru kararı vermelerini istiyorum.

    - Sözcü Gazetesi Adana'da en çok okunan gazete. Özel bir mesajınız var mı okuyucumuza?

    Sözcü'nün en kıdemli okurlarından biri karşınızda. İnandığı değerler için kavga etmekten çekinmemiş bir adamım, benim değerlerim; Cumhuriyet, Atatürk, devletin üniter yapısıdır. Bu ilkeler çerçevesinde daha önce sarf ettiğim sözleri şu anda CHP'nin adayı dindar AK Partilileri ikna edebilmek için sosyal medyadan yayıyor. O benim şeref payemdir! Bu siyasi yöntem Cumhuriyet ve Atatürk istismarcılığıdır. Bunu da tüm Cumhuriyetçi Adanalılar görüyor. Sözcü okuyucularına diyorum ki, bu oyuna gelmesinler.

    - Adana'da iki Adanalı yarışıyor. Rakibinizle aranız nasıl?

    Siyasetin tabiatına uygun sert çekişmeler yaşamadık. Ben kendi projelerimi anlatıyorum, karşı aday da Türkiye'deki hayat pahalılığından besleniyor. Patlıcan üzerinden aylarca konuştu. Türkiye'nin birinci meselesi patlıcan mı yani?

    ‘MÜLTECİLERİ EĞİTİYORUZ'

    - Adana'da bir mülteci sorunu var…

    Şehrin merkezinde nüfusun yüzde 20'sinden fazla Suriyeli var. Bu çok büyük bir rakam, Adana'nın içinde bir Avrupa kenti kadar mültecimiz var. Biz onların eğitimlerine destek veriyoruz. Sadece bir otobüs firması her gün 7 bin Suriyeliyi ilk ve ortaöğretime taşıyor. Türkiye'ye bu konuda söz söyleyenler bizim neler yaptığımızı görsünler.

    - Son anketler ne diyor?

    Büyükşehir Belediyesi'nde karşı ittifakın hiçbir şansı yok. İYİ Parti'ye oy vermiş vatandaşlarımız da bize gelecek, geliyor. Hatta Seyhan ve Çukurova belediyelerini de kaybediyorlar. Cumhur İttifakı Adana'da 15 ilçeyi de kazanacak.

    - Bu ittifakın güçlü ortağının Sayın Bahçeli olduğu söyleniyor…

    Sayın Bahçeli güçlü, çünkü kişisel hiçbir beklentisi yok. 'Önce ülkem' diyen bir lider. Ama Sayın Devlet Bahçeli'nin devleti bizzat idare etmek ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın işlerine karışmak gibi bir beklentisi de yok.

    ‘KÜRTLER 1. SINIF VATANDAŞ'

    - Fikren ve ruhen siz mi AK Parti'ye yaklaştınız onlar mı size?

    15 Temmuz'un değiştirdiği siyasi iklim bir iş birliği ortaya çıkardı, onun adı Cumhur İttifakı'dır. Aslında 7 Haziran seçimlerinden beri Sayın Cumhurbaşkanı açılım ve çözüm siyasetinin dışında bir noktadadır. HDP'yi yönetenler ya da PKK'nın üst aklı da aslında Kürtleri dışlamış durumda. İnanın Sezai Temelli'den çok daha fazla Kürtlerle iç içe yaşayan bir MHP'li siyasetçiyim.

    - HDP'den de oy mu alacaksınız?

    Asıl olan şudur; bizim o insanları ötekileştirmememiz, Cumhuriyet'in birinci sınıf vatandaşı, şehrin birinci sınıf hemşehrisi olarak görüp kabul etmemiz. Bunda en ufak bir tereddüdümüz yok.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (654)
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