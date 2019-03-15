Metiner: AK Parti davamıza karşı bayrak sallarlarsa ertesi gün kendilerini olması gereken yerde bulurlar

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman'da düzenlenen mitinginde konuştu. "Belediyemizde, hastanemizde nerede çalışıyorlarsa çalışsınlar. Ekmek verdiğimiz için onları minnet altına alıyor değiliz" diyen Metiner, devamında "Ama AK Parti davamıza karşı bayrak sallarlarsa ertesi gün kendilerini başka yerlerde bulurlar" dedi.

Oda TV'de yer alan habere göre, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Adıyaman'da düzenlenen mitinginde konuştu.

Metiner, burada yaptığı konuşmasında "Belediyelerde hastanede çalışan insanlar buraya gelmiyorlarsa gelmesinler. Oy vermiyorlarsa vermesinler. Herkesin özgür iradesine saygı duyarız" ifadesini kullandı.

Metiner, şöyle devam etti:

"Ama Engin Akel'e karşı, AK Parti davamıza karşı bayrak sallarlarsa, başkalarının safında bize yumruk sıkarlarsa ertesi gün kendilerini olması gereken yerde bulurlar kardeşim."

Akp’ye göre siyaset yapma hakkı yalnızca Akpli olanlar için var. Kendileri dışında siyasi görüşe mensup vatandaşlarımızı işten ekmekten mahrum bırakıp, çoluk çocuğu açlıkla tehdit edecek kadar zavallılaştılar! Az kaldı, 31 Mart’ta halkın sandıkta yapacağı inkılabı görecekler! pic.twitter.com/OeJVtmIMlo — Ahmet Faruk Ünsal (@afunsal02) March 14, 2019

​Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal, Metiner'in bu sözlerini sosyal medya hesabında "Kendileri dışında siyasi görüşe mensup vatandaşlarımızı işten ekmekten mahrum bırakıp, çoluk çocuğu açlıkla tehdit edecek kadar zavallılaştılar! Az kaldı, 31 Mart'ta halkın sandıkta yapacağı inkılabı görecekler" notuyla paylaştı.