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10:03 15 Mart 2019
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    Nargile

    Nargilelik tütün üretimi 10 yılda 151 kat arttı

    © AA /
    Türkiye
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    Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Danışma Kurulu üyesi Osman Elbek, nargilelik tütün üretiminin 10 yılda 151 kat arttığını söyledi.

    Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Danışma Kurulu üyesi Osman Elbek, resmi rakamlara göre son 10 yılda nargilelik tütün üretiminin 151 kat arttığını söyledi. Yılda 6 bin ton tütüne işaret eden Elbek, gerçek artışın çok daha yüksek oranlarda olduğunu belirterek, “Nargilede patlama yaşanıyor” dedi.

    Nargile içen kardan adam
    © Fotoğraf : Twitter
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    Nargile sektörünün çok yüksek bir oranda kayıt dışı olduğunu da öne süren Doç. Dr. Osman Elbek, "Yani bu 151 kat artış, kayıt içinde olan küçük bir bölüme karşılık geliyor. Her bir tarafta açılan nargile kafeler gerçek artışın çok daha büyük olduğunu gösteriyor zaten" ifadesini kullandı.

    Sigaranın zararlarının iyice ortaya çıkması ve belirgin bir bırakma eğilimi oluşmasını takiben hızlı bir şekilde nargile ve nargile ürünlerinin pazarlanmaya başladığına dikkat çeken Doç. Dr. Elbek, "Hemen hemen tüm şehirlerimizde nargile kafeler açıldı ve özellikle gençlerimiz buraların hedefi oldu. Aromalı ve meyveli şekilde pazarlanan bu ürünlerin zararsız ya da sigaradan daha az zararlı olduğu imajı yaratılıyor. Ancak bilimsel araştırmalar durumun hiç de böyle olmadığını gösteriyor" dedi.

    SİGARADAN 50 KAT ZARARLI

    Nargile dumanındaki zehirli maddelerin korkutucu boyutta olduğunu söyleyen Doç. Dr. Elbek, "Nargiledeki arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun miktarı, sigara dumanındaki miktarlara göre çok daha yüksek. Örneğin, sigara dumanında 34-85 ng kurşun bulunurken, nargilede bu oran 6870. Sigara dumanında 40-120 ng arsenik varken nargile dumanında bu miktar 165 ng. Bu maddelerin tümü topraktan tütün bitkisine geçen ağır metaller. Hepsi son derece zehirli. Hatta nargilenin sigaradan bile 50 kat daha zararlı olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Nargile dumanının sudan süzüldüğü için zehirli maddelerin suda kaldığı ve nargilenin zararsız ya da daha az zararlı olduğu da iddia ediliyor.

    Nargile
    © AA /
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    Doç. Dr. Elbek bu konuda, "Aynı filtreli sigaradaki gibi bu da bir kandırmaca. Filtrede sarı bir renk kalıyor ve tüm zehrin orada kaldığı zannediliyor. Suda çözünen en fazla 5-10 maddedir. Suda kalmadan, içimize çektiğimiz daha binlerce madde var" uyarısında bulunuyor.

    CUMHURİYETİN SATIŞ REKORU

    Doç. Dr. Osman Elbek'in verdiği bilgiye göre, Türkiye'de bulunan sigara firmalarının üretimde kullandıkları tütün miktarı, 2018 yılında, Ulusal Tütün Kontrol Programı'nın uygulamaya konulduğu 2008 yılına göre yüzde 12, 2011 yılına göre yüzde 46 artarak yaklaşık 121 bin tona ulaştı. Artan bu tütün üretimine rağmen, yerli tütün kullanım oranı 2018 yılında yüzde 12 oldu. 2018 yılında yaklaşık 111 bin ton tütün yaprağı ithal edildi ve bu ithalat için 590 milyon Amerikan doları ödendi.

    Sigara üretimi 2011 yılına göre 2018'de yüzde 54 artış göstererek yurt içi ve dışına toplam 172 milyar adet sigara satışı yapıldı. Sadece yurt içine 118 milyar adetin üzerinde sigara satışı yapıldı. Bu değer Cumhuriyet tarihinin bugüne kadar ulaştığı en yüksek değer. Yurt dışı sigara satışlarında da benzer artış oldu. 2018 yılında 2009 yılına kıyasla yurtdışına olan sigara satışı yüzde 143 artarak 49 milyar adeti aştı.

    Etiketler:
    üretim, zehir, Tütün, nargile, Türk Toraks Derneği, Osman Elbek, Türkiye
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