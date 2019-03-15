Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki cami saldırısına dair açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da camiye düzenlenen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dair kişisel Twitter hesabında bir mesaj yayınladı.

Erdoğan, "Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum" dedi.

Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) March 15, 2019

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