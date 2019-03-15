Hande Fırat: Patriotlar için daha önce teklif ettikleri fiyatı yükseltmişler

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Türkiye ile ABD arasında süren 'S-400' gerilimine dair kulis yazdı. Fırat, "Patriot’un fiyatı S-400’ün fiyatının bir buçuk katı. Daha önce teklif ettikleri fiyatı da yükseltmişler. ABD peşinat olarak önümüzdeki iki ayda yaklaşık 1 milyar dolar istiyor" dedi.

Hande Fırat, Hürriyet'te "1 Nisan'ın gündemi ekonomide yeni reform paketi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ekonomi kadar önemli bir diğer başlık artık 'S-400' başlığında toplanan ABD ile Türkiye arasındaki sorunlar yumağı" ifadesini kullandı.

Fırat, yazısına şöyle devam etti:

© AFP 2018 / John Macdougall Pentagon, Patriot görüşmelerine yeniden başlamak için Ankara'ya S-400 şartı koştu

"Önceki yazılarımda ABD'nin S-400'lere, FETÖ ve YPG terör örgütlerine bakış açısını özetlemiştim. Artık iki ülke arasındaki sorunların hepsi Amerika tarafından S-400 başlığı altına alınmış durumda. Amerikalılar:

— S-400 ile Patriot'un birlikte alınamayacağını, S-400 alma kararlılığı sürerse Patriot teklifinin masadan kalkacağını,

— Tercihin sadece hava savunma sistemi tercihi olmadığını, bunun aynı zamanda ABD ve Rusya arasında bir tercih olduğunu,

— Türkiye S-400'ü konuşlandırdığı an bunun bazı sonuçlarının olacağını,

— Türkiye'ye sunulan Patriot teklifinin bugüne kadar verilmiş en iyi teklif olduğunu, hiçbir NATO üyesi ülkeye böyle bir teklif verilmediği açıklamalarıyla, görüşmelerde ifade ettikleri sözleriyle, bilgilendirmeleriyle açık bir şekilde ortaya koyuyor. Seçim sonrası Türkiye-ABD ilişkileri açısından bir anlamda kilit rolü oynayacak olan bu mesele, 1 Nisan gününden itibaren en önemli gündem başlıklarından biri olacak. Gelelim Amerikalıların bu tezlerine Türkiye ne dediğine…

© REUTERS / Franciszek Mazur/Agencja Gazeta ABD yönetiminin Patriot satmak için son teklifini Ankara reddetti

Amerikalıların S-400 alan ülkeye, CAATSA yani ABD'nin Düşmanlarına Dönük Yaptırımlar Yasası'na dayanarak yaptırım uygulayacağı açıklamalarına ise Ankara, ‘Patriot alımına ilişkin kısıtlama önceki ABD yönetiminden kaynaklandı. Türkiye ile Rusya anlaşması da CAATSA'nın kabul edildiği Temmuz 2017 öncesinde yapıldı. Yaptırıma konu olmamamız gerek' yanıtını veriyor.

PATRIOT RAKAMLARI



Peki ABD'lilerin iddia ettiği gibi Patriot teklifi bugüne kadar yapılmış en iyi teklif mi? ABD'liler ayrıntıları paylaşmak istememişti. Ankara'daki kaynaklarıma sordum. Edindiğim bilgiler şöyle:

— Patriot'un fiyatı S-400'ün fiyatının

bir buçuk katı.

— Daha önce teklif ettikleri fiyatı da yükseltmişler.

— ABD peşinat olarak önümüzdeki iki ayda yaklaşık 1 milyar dolar istiyor.

- Erken teslimat için buldukları formül ise bir başka ülke için hazırlanan bataryayı ekim ayında Türkiye'ye yönlendirmek.

— Teknoloji transferi yok.

ABD ŞANTAJI HAYATA GEÇER Mİ?



Amerikalılar iki ülke açısından şu an masadaki en kritik konuyu, yaptırım tehdidini yine masaya koydular. Ankara'nın buna da yanıtı var. Öncelikle ilişkilerin yaptırımlarla farklı bir noktaya gitmesinin sonucundan sadece Türkiye değil, ABD de zarar görür. Üstelik ABD'nin kaygı duyduğu Türkiye-Rusya yakınlaşmasına da tam tersi yönde etki yapar. Hükümet yetkilileri ‘Eğer F-35'leri vermezlerse hukuki yollara başvururuz' diyor. Bunun dışındaki yaptırımlar ise ‘göğüslenebilir' ifadesiyle tanımlanıyor."