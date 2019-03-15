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11:38 15 Mart 2019
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    Mehmet Özhaseki

    Özhaseki'den Yavaş'a: Yıllarca siyasetin içinde bulundum, bu kadar kirli ilişkiler yumağı görmedim

    © AA / Sercan Küçükşahin
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (659)
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    AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, CHP'li rakibi Mansur Yavaş hakkında ileri sürülen 'sahte senet' iddiasına dair açıklama yaptı. Özhaseki, "Yıllarca siyaset yaptım, bu kadar kirli bir ilişki ağı görmedim" dedi. Özhaseki, Yavaş'ın muhatabına gönderdiği bazı mesajları da canlı yayında okudu.

    AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, CHP'li rakibi Mansur Yavaş ve seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "Biz nezih bir ortamda kampanya yürüteceğimizi ilan etmiştik. 3 aydır meydanlardayım. Her gün yaptığımız toplantılar olduğu gibi değişik meslek erbaplarıyla da toplantılar yapıyoruz, esnaf gezileri yapıyoruz" diyen Özhaseki, rakiplerinin yaşantılarının kendisini ilgilendirmediğini söyledi:

    Mansur Yavaş
    © AA / Aytaç Ünal
    Yavaş: Anketlerde önde çıktığımız için bir rehavet vardı, şimdi o da ortadan kalktı
    "2 konuda eleştirilerim var. Rakiplerim başta CHP adayı olmak üzere bir projelerini görmedim. Belediyeciliği de bilmiyorlar. Bunu söylemek de benim hakkım" diyen Özhaseki, şu görüşü dile getirdi:

    "İnşallah, biz projelerimizi gerçekleştirdiğimizde ankara bir başka kent olacak. İkinci bir konu; biz bir ittifak içerisindeyiz. Beka meselesini her yerde anlatıyoruz. Karşı tarafın da dürüst olmasını istiyoruz. Bu konunun dışında benden kimse başka bir şey duymamıştır.

    'BANTI MANTI BIRAK, ANKARA'DA NE YAPACAĞINI SÖYLE'

    Kayseri'ye adamlar gönderdiler. Açık arıyorlar, bantlar istiyorlar. Ankara'da siyaset bu şekilde kirli mi yönetiliyor? Bantı mantı bırak, Ankara'da ne yapacağını söyle. Düşündüğümüz nezaket içerisinde seçimi götürdüğümüzü karşıdan gelenlere aldırmadığımızı söylesek de bu toplantıyı yapmış buluyoruz."

    Özhaseki, Yavaş hakkında ileri sürülen sahte senet iddialarına da değindi:

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : DHA
    Yavaş: Dün çıktım, ağızlarının payını verdim
    "Bundan 3 ay kadar önce, CHP adayı hakkında basında birtakım iddialar çıktı. Bu iddialar üzerinde pek durmadım. Bu beni ilgilendirmiyordu, benim dışımda konuydu. Olayın detayını gazetelerden öğrendim.

    Ne olduğunu, ilişkileri izah etmesi gereken oydu. Biz de bekledik ki bu sorulara cevap verecek. Hiçbir soruya cevap vermeden bırakıp gitti. Bir mağduriyet edebiyatı yaptı" görüşünü dile getiren Özhaseki, "Sayın Ömer Çelik'i ve beni suçladı. Ben böyle kurnazca işi ilk defa görüyorum. 10 yıldır beraber olan, ortaklık yapan, yiyen içen sizsiniz."

    'BU ŞAHISLA İLİŞKİYE GİRMİŞSİN'

    Özhaseki, bahsedilen şahsı hiç görmediğini belirtti.

    Yavaş'a yönelik olarak "Bu şahısla ilişkiye girmişsin, şimdi menfaat çatışması var ki bu olay çıktı. Ortaya atılan bilgilerden bir mahkeme kararı var. O da senedin sahte olduğu; senedin, kendisini suçlayan şahsa ait olmadığı. Burada da kendisinin imza inkardan yediği ceza var" diyen Özhaseki, devamında "Yıllarca siyasetin, ticaretin içinde bulundum. Hukuk tahsili yaptım, bu kadar kirli ilişkiler yumağı görmedim" yorumunda bulundu.

    Özhaseki, Yavaş'a şu soruları yöneltti:

    1. Bu senedi kim düzenledi?
    2. Önümde imzaladı dediğiniz şahsa ait olmadığı resmi belgelerde geçiyor, bu yalanı kim söylüyor?
    3. Bu meblağlı senedi ne iş karşılığı aldınız? Hangi hizmeti veriyorsunuz?
    4. Danışmanlık yapıyorsanız aranızda sözleşme var mı?
    5. Bu vergi kaçırmaya teşebbüs değil mi?
    6. Mahkeme kayıtlarında geçen mesajlar nedir?

    'BUNLAR ŞANTAJ DEĞİL Mİ ARKADAŞLAR?'

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
    © AA / Mustafa Çiftçi
    AK Partili Ünal'dan Yavaş'a: 'Çocuk pornocusu' diyorsun, senin böyle bir kişiyle ilişkin ne?
    Özhaseki, şöyle devam etti:

    "Hiçbir şeysiniz 3 milyon küsür lira istiyorsunuz. Bunu sormak hakkımız. Kendisi dürüstlükle açıklamazsa dışarıdaki bu dedikodular bitmez. Mansur Bey diyor ki; makbuz kesildiğinde 300 bin dolar vergiye gidiyor. Bunu ne zaman alacağımız da belli değildi… Bu vergi kaçırmaya teşebbüs değil midir?

    O vergi olacak ki belediyelere para gidecek çalışanların maaşı da bunlarla ödenecek. Sen bunları yap pişkin pişkin ortalıklarda gez.

    Beni en çok ürküten konu şu; Karşısındaki kişiye şu mesajları gönderiyor. 'Hukuk fakültesi diplomanı iptal ettiririm. Seçimini yap, birazdan seni arayacaklar…'

    Bunlar şantaj değil mi arkadaşlar? Bu nasıl bir iştir böyle?

    Kirli ilişkiler, sahte senet, vergi kaçırmaya teşebbüs…

    'HAYRETLER İÇERİSİNDE OKUDUM'

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Bahçeli: Mansur Yavaş adaylıktan çekilmeli
    'Bak Necmettin baroya ismini veriyorum. Öde bu işler kapansın. Ailen senin sapık olduğunu biliyor mu? Öde kurtul vazgeçeyim hırsız.'

    'Kodese hazırlan senin düğününü basacağım, seni sürüm sürüm süründüreceğim.'

    Bunları hayretler içerisinde okudum.

    Benim anladığım kadarıyla 'Parayı alırsam ben bunlara göz yumacağım ama ödemezsen sen görürsün gününü' diyor.

    Türkiye kamuoyu önünde bunlara dürüstlükle cevap vermesi, gereken tek kişi var o da Mansur Yavaş'tır."

    'BEN KARAR VEREMEM AMA ORTADA BİR SUÇLU VAR, ALLAH ONUN BELASINI VERSİN'

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : DHA
    Yavaş'tan şikayetçi olan Kesgin'in avukatı davadan çekildi
    Özhaseki sözlerinin devamında şunları kaydetti:

    "Dürüstlükle cevap verilmesinden başka bir çare yok. 10 yıldır bir ilişki içindesiniz, sonra da bu sorular sorulduğunda Ömer Bey'e ve bana iftira edip kaçıyorsunuz. Hiç utanma duygunuz yok mu? Ben karar veremem ama ortada kirli bir ilişki var, bir suçlu var, o suçlunun Allah belasını versin, cezasını versin. Biz burada taraf değiliz. Yapılmak istenen algı operasyonunu herkes izliyor. Burada bize düşen arkadaşımızın vereceği doğru cevapları görmek olacaktır.

    Ben yine doğruları söylemeye devam edeceğim. 31 Mart'tan sonra da Ankara'da yeni bir destan yazacağız."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (659)
    Etiketler:
    sahtecilik, yerel seçim, senet, aday, belediye, Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP, AK Parti, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Türkiye, Ankara
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