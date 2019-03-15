Erdoğan'dan gazeteci Ateş'e doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Veyis Ateş ve Ece Üner'in sorularını yanıtladı.
Programın ardından gazeteci Veyis Ateş büyük bir sürprizle karşılaştı.
Erdoğan ve beraberindekiler Ateş'in doğum gününü pasta keserek kutladı.
Ateş sosyal medya hesabından kutlamaya ilişkin bir kare paylaşarak "Yayın sonrası doğum günümü kutlayarak bendenizi onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın @RT_Erdogan'a saygı, sevgi ve şükranla…" notunu düştü.
Yayın sonrası doğum günümü kutlayarak bendenizi onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın @RT_Erdogan’a saygı, sevgi ve şükranla…— Veyis Ateş (@veyisates) March 14, 2019
🙏🙏🙏 pic.twitter.com/DXIp9MCoM4
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