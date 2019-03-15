Kabataş'tan Boğaz ve Adalar seferleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ilk etabı tamamlanan 'Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi' projesi ile bugün itibariyle Adalar ve Boğaz hattına düzenli vapur seferlerine başlandı. İBB Beyaz Masa ekibi tarafından ise vapur seferlerinin ilk yolcularına karanfil dağıtıldı.

Temmuz 2016'da yapımına başlanan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. Projenin ilk etabında şehir hatlarına ait 708 metrekarelik geçici terminal binası ile şehir hatlarının sefer yapacağı ve gemi bağlayacağı iki iskelenin yapımı bitirildi.

Üç yolcu salonu, iskele amirliği, personel donatı alanından oluşan iskele binasına, sefer saatlerini gösteren dijital panolar, biletmatik ve turnikeler yerleştirildi. Bugün itibari ile de Adalar ve Boğaz hattında düzenlenen seferler başladı.

İlk vapur saat 06.45'te Kabataş iskelesine yanaştı. Burada bekleyen yolcuları alan vapur daha sonra Adalar'a doğru yola çıktı.

İBB Beyaz Masa ekibi tarafından ise vapur seferlerinin ilk yolcularına karanfil dağıtıldı.

‘UZUN SÜREDİR BEKLEDİĞİMİZ BİR HİZMETTİ'

İskeleyi çok beğendiğini ifade eden bir yolcu, "Uzun süredir beklediğimiz bir projeydi. Bir kısmı bugün hizmete açıldı. Bundan gayet mutluyuz. Çünkü baya bir mağdur olmuştuk. Artık daha da rahatlayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekten teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yapı olmuş. Bina ve iskeleler çok güzel" diye konuştu.

‘Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi', 2005 yılında Mimar Hakan Kıran tarafından tasarlandı. Projede ilk kazma 11 Ağustos 2016'da vuruldu.