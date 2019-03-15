'ABD, Yeni Parti'yi ‘CHP-HDP-İyi Parti' bloğuna eklemeyi planlıyor'

İsmet Özçelik, Aydınlık'ta "Yeni parti, yeni ortak" başlığıyla yayımlanan yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı yönündeki iddiayı değerlendirdi.

Söz konusu iddianın ilk olarak Aydınlık'ta gündeme getirildiğini ifade eden Özçelik, "Adı geçenler sessiz. ‘Hayır, parti kurma çalışması yapmıyoruz' demiyorlar. ‘Sükut ikrardan gelir' havası var" dedi.

Özçelik, yazısına şöyle devam etti:

© Fotoğraf : Twitter Metiner: AK Parti davamıza karşı bayrak sallarlarsa ertesi gün kendilerini olması gereken yerde bulurlar

"Öne çıkan isimler belli.

Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu…

Gül'le Davutoğlu'nun arasının açık olduğu belirtiliyor.

Gül'ün yakın çevresine, ‘Benim AKP'ye dönüşümü kişisel hırsları nedeniyle Davutoğlu kesti' dediği ifade ediliyor.

Gül'ü ve çevresini yakından tanıyan eski bir AKP milletvekili ısrarlı.

Gül'ün bunu birkaç kişiye açıkça söylediğini bildirdi.

ABD'NİN PLANI



Daha önce de yazdım.

‘Yeni Parti' projesinin arkasında ABD var.

AKP kurulurken sıkça ABD'ye gidip gelen, ABD Büyükelçiliğinin meşhur yemeklerinin daimi konuklarından bir AKP'linin ‘Yeni Parti'ye ilişkin görüşleri özetle şöyle:

TAKTİK AYNI



‘Taktik aynı.

AKP'nin doğuşu örnek alınıyor.

Ancak AKP gibi olmaz.

ABD de bunun farkında.

Ama AKP'yi küçültmeleri mümkün.

ABD'nin hesabı da zaten bu.

‘Yeni Parti'yi ‘CHP-HDP-İyi Parti' bloğuna eklemeyi planlıyorlar.'

Belli ki ‘Yeni Parti' konusunda daha fazlasını biliyor.

Anlattıkları önemli.

ABD'nin planı: Yeni Parti, ‘yeni ortak!'

Reklamdan sonra devam ediyor

DAVUTOĞLU CEPHESİ



‘Yeni Parti' için en hevesli olan Davutoğlu ekibi.

24 saat ‘Yeni Parti'yi konuştukları ifade ediliyor.

Geçen günlerde danışmanı Osman Sert sosyal medyada, ‘Toplumu kutuplaştıran, her türlü değeri kısa vadeli öncelikler için istismar etmekten çekinmeyen bir nobranlığa karşı; herkesin hukukunu koruyan, herkesin acısına duyarlı bir bilinç

yeşeriyor' mesajını paylaştı

Mesajın asıl sahibi kim bilmiyorum.

Ama o mesajın AKP'nin en tepesine kadar anında iletildiğini biliyorum.

KÖTÜ HABER (!)



Çalışma iki koldan yürüyor.

İki taraf da ABD'den işaret bekliyor.

ABD şimdilik ses çıkarmasa da onu işaret etmiyor.

Onun ‘esas oğlanı' başka.

Davutoğlu konuşulurken, sık sık Hillary Clinton'un ‘Davutoğlu'nun o katlanılmaz tarih derslerini'ne vurgu yapılması da anlamlı.

PUSUDALAR



31 Mart seçimleri bekleniyor.

Seçim sonuçlarına göre düğmeye basılacak.

Öncesinde ‘son dakika gelişmeleri' sürpriz olmayacak.

Dolar tırmanıyor.

Bakalım 31 Mart'a kadar kaça çıkacak.

ALTIN TEPSİ RAHATSIZLIĞI



Bu işle uğraşan ABD'lilerin ‘altın tepsi' rahatsızlığı konuşuluyor.

Birlikte hareket ettikleri isimlerin, her şeyi altın tepside istediklerini, risk almaktan çekindiklerini ifade ediyorlarmış.

Daha cesaretli olmaları konusunda uyarmışlar.

Ufak tehditler de söz konusuymuş.

Bilemiyorum, kulislerde anlatılanlar böyle.

İzliyoruz."