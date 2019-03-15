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13:13 15 Mart 2019
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    Ahmet Davutoğlu - Abdullah Gül

    'ABD, Yeni Parti'yi ‘CHP-HDP-İyi Parti' bloğuna eklemeyi planlıyor'

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, yerel seçim sonrası yeni parti kurulacağı iddiasına dair kulis yazdı. Özçelik, "Yeni Parti'yi ‘CHP-HDP-İyi Parti' bloğuna eklemeyi planlıyorlar" iddiasını okurlarına aktardı.

    İsmet Özçelik, Aydınlık'ta "Yeni parti, yeni ortak" başlığıyla yayımlanan yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı yönündeki iddiayı değerlendirdi.

    Söz konusu iddianın ilk olarak Aydınlık'ta gündeme getirildiğini ifade eden Özçelik, "Adı geçenler sessiz. ‘Hayır, parti kurma çalışması yapmıyoruz' demiyorlar. ‘Sükut ikrardan gelir' havası var" dedi.

    Özçelik, yazısına şöyle devam etti:

    Mehmet Metiner
    © Fotoğraf : Twitter
    Metiner: AK Parti davamıza karşı bayrak sallarlarsa ertesi gün kendilerini olması gereken yerde bulurlar
    "Öne çıkan isimler belli.

    Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu…

    Gül'le Davutoğlu'nun arasının açık olduğu belirtiliyor.

    Gül'ün yakın çevresine, ‘Benim AKP'ye dönüşümü kişisel hırsları nedeniyle Davutoğlu kesti' dediği ifade ediliyor.

    Gül'ü ve çevresini yakından tanıyan eski bir AKP milletvekili ısrarlı.

    Gül'ün bunu birkaç kişiye açıkça söylediğini bildirdi.

    ABD'NİN PLANI

    Yeni Bir Parti
    © Fotoğraf : Twitter
    'Yeni parti' siteyi kapattı: Mesajlarınız emanetimiz
    Daha önce de yazdım.

    ‘Yeni Parti' projesinin arkasında ABD var.

    AKP kurulurken sıkça ABD'ye gidip gelen, ABD Büyükelçiliğinin meşhur yemeklerinin daimi konuklarından bir AKP'linin ‘Yeni Parti'ye ilişkin görüşleri özetle şöyle:

    TAKTİK AYNI

    ‘Taktik aynı.

    AKP'nin doğuşu örnek alınıyor.

    Ancak AKP gibi olmaz.

    ABD de bunun farkında.

    TBMM
    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    'Kurulacak Yeni Parti için AK Parti ve CHP'den 50 milletvekili hazır'
    Ama AKP'yi küçültmeleri mümkün.

    ABD'nin hesabı da zaten bu.

    ‘Yeni Parti'yi ‘CHP-HDP-İyi Parti' bloğuna eklemeyi planlıyorlar.'

    Belli ki ‘Yeni Parti' konusunda daha fazlasını biliyor.

    Anlattıkları önemli.

    ABD'nin planı: Yeni Parti, ‘yeni ortak!'

    Reklamdan sonra devam ediyor

    DAVUTOĞLU CEPHESİ

    Osman Sert
    © Fotoğraf : Twitter
    Davutoğlu'nun eski danışmanı Sert: Herkesin hukukunu koruyan bir bilinç yeşeriyor
    ‘Yeni Parti' için en hevesli olan Davutoğlu ekibi.

    24 saat ‘Yeni Parti'yi konuştukları ifade ediliyor.

    Geçen günlerde danışmanı Osman Sert sosyal medyada, ‘Toplumu kutuplaştıran, her türlü değeri kısa vadeli öncelikler için istismar etmekten çekinmeyen bir nobranlığa karşı; herkesin hukukunu koruyan, herkesin acısına duyarlı bir bilinç

    yeşeriyor' mesajını paylaştı

    Mesajın asıl sahibi kim bilmiyorum.

    Ama o mesajın AKP'nin en tepesine kadar anında iletildiğini biliyorum.

    KÖTÜ HABER (!)

    Çağlar Cilara
    © Fotoğraf : Twitter
    ''Yeni parti işlerini, AK Parti'ye hiç bulaşmamış ama o camia içinde yer almış entelektüel bir ekip yürütüyor'
    Çalışma iki koldan yürüyor.

    İki taraf da ABD'den işaret bekliyor.

    ABD şimdilik ses çıkarmasa da onu işaret etmiyor.

    Onun ‘esas oğlanı' başka.

    Davutoğlu konuşulurken, sık sık Hillary Clinton'un ‘Davutoğlu'nun o katlanılmaz tarih derslerini'ne vurgu yapılması da anlamlı.

    PUSUDALAR

    31 Mart seçimleri bekleniyor.

    Seçim sonuçlarına göre düğmeye basılacak.

    Öncesinde ‘son dakika gelişmeleri' sürpriz olmayacak.

    Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan
    © AA / Arşiv
    'Yeni partiye yakın kaynak, 'Bu gidişle AK Parti'nin Akdeniz'den İstanbul'a kadar belediyesi kalmayacak' dedi'
    Dolar tırmanıyor.

    Bakalım 31 Mart'a kadar kaça çıkacak.

    ALTIN TEPSİ RAHATSIZLIĞI

    Bu işle uğraşan ABD'lilerin ‘altın tepsi' rahatsızlığı konuşuluyor.

    Birlikte hareket ettikleri isimlerin, her şeyi altın tepside istediklerini, risk almaktan çekindiklerini ifade ediyorlarmış.

    Daha cesaretli olmaları konusunda uyarmışlar.

    Ufak tehditler de söz konusuymuş.

    Bilemiyorum, kulislerde anlatılanlar böyle.

    İzliyoruz."

    Etiketler:
    yerel seçim, Dönüş, Yeni parti, kulis, siyaset, mesaj, Cumhurbaşkanlığı, Twitter, AK Parti, Osman Sert, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Türkiye
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