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14:48 15 Mart 2019
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

    'Okul müdüründen öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı' iddiasına soruşturma

    © AA / Volkan Furuncu
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dersin ahengini bozacağı ve çalışanların dikkatini dağıtacağı gerekçesiyle öğretmenlere topuklu ayakkabı giymeyi yasakladığı öne sürülen ilkokul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Topuklu ayakkabı
    © Flickr /
    Ankara'da okul müdürü öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymesini yasakladı: Caiz değil
    Ankara'nın Sincan ilçesindeki ilkokulun müdürü, öğretmenlere gönderdiği 10 Ocak 2019 tarihli 'Okul kararları' başlıklı yazıda, 'Tüm öğretmenlerimize; Okul içerisinde koridorda yürürken sınıflardan ve alt-üst katlardan duyulacak, dersin ahengini ve çalışanların dikkatini dağıtacak şekilde ses çıkarmadan yürünebilmesi hususunda gereğini önemle arz ederim' dedi.

    Okul müdürünün öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymemesi için yazdığı resmi yazı
    © Fotoğraf :
    Okul müdürünün öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymemesi için yazdığı resmi yazı

    Müdür ayrıca, öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymelerinin dinen caiz olmadığını içeren de bir metin dağıttı. 

    Okul müdürünün öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymemesi için verdiği metin
    © Fotoğraf :
    Okul müdürünün öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymemesi için verdiği metin

    sınıf
    CC0
    Ankara Barosu'ndan öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağına ilişkin idari soruşturma
    CHP'li milletvekilleri Gamze Taşçıer, Okan Gaytancıoğlu ve Sezgin Tanrıkulu, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Taşçıer, Gaytancıoğlu ile Tanrıkulu'nun söz konusu yasak iddiasına ilişkin soru önergelerine cevap verdi. Bakan Selçuk, Ankara Valiliği'nce ilkokul müdürü M.K. hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, "Konuya ilişkin olarak inceleme ve soruşturma yapılmak üzere 22 Ocak 2019 tarihli valilik oluru ile maarif müfettişlerinin görevlendirildiği ve sürecin devam ettiği belirtilmektedir" dedi.

    Etiketler:
    kadın, öğretmen, topuklu ayakkabı, ayakkabı, TBMM, Sezgin Tanrıkulu, Okan Gaytancıoğlu, Gamze Taşçıer, Ziya Selçuk, Sincan, Ankara
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