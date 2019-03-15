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14:47 15 Mart 2019
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    Federica Mogherini - Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki saldırıda iki Türk yaralı

    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Yeni Zelanda'da) İki vatandaşımızın yaralandığını öğrendik. Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Hayati tehlikeleri yok" dedi.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brüksel'de düzenlenen AB-Türkiye Ortaklık Konseyi kapsamında açıklamalarda bulundu.

    Avrupa Parlamentosu
    © REUTERS / Vincent Kessler
    Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi
    Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

    İslamofobik eylemler ve Müslümanlara karşı sorumsuz siyasetçiler ve basın yayın organların da sorumludur.

    Dinimize ve Müslümanlara karşı saldırı ve nefret dilini ifade özgürlüğü olarak değerlendirmemelerini, önlem almalarını istiyoruz.

    Bu eylem devam ederse buna benzer olayların önüne geçemeyiz ve bundan herkes ders almalıdır.

    Yeni Zelanda'da iki vatandaşımızın yaralandığını öğrendik. Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Hayati tehlikeleri yok.

    ‘BELÇİKA PKK'YI AKLAMAK İÇİN YOLLAR ARIYOR'

    Türkiye'deki bir iddianame ile ilgili yorum yapmanız doğrudan yargıya müdahale anlamına gelir. Belçika'da yargının PKK terör örgütü ile ilgili verdiği kararları ibretle izliyoruz. Belçika'daki yargı PKK'yı aklamak için yollar arıyor.

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    ‘VİZE SERBESTİSİ İLE İLGİLİ 6 KRİTER KALDI'

    Vize serbestisi ile ilgili 6 kriter kaldı ve müzakereleri sürdürüyoruz. Bu kalan kriterleri de halledebileceğimizi düşünüyoruz.

    ‘SAĞLIKLI BİR KARAR ALDIKLARINI SÖYLEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

    Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karar tavsiye niteliğinde olsa bile kabul etmemiz mümkün değil. Sağlıklı bir karar aldıklarını söylememiz mümkün değil. Ancak ilk defa bu raporun aleyhine oy verenlerin sayısının arttığını görmek de sağduyulu siyasetçi sayısının arttığının da bir göstergesidir.

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    Etiketler:
    nefret dili, İslamofobik eylemler, Müslümanlar, vize serbestisi, İslamofobi, saldırı, Avrupa Parlamentosu, PKK, Mustafa Boztaş, Zekeriya Tuya, Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda, Belçika, Türkiye
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