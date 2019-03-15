İYİ Parti İnönü’de CHP ile ittifaktan vazgeçti: 'Bundan böyle herkes işine baksın'

Eskişehir'de İYİ Parti İnönü İlçe Başkanı Erol Taştan, daha önce açıklandığı gibi ilçe bazında ittifak içinde olmayacaklarını ve CHP ile adayı İsmail Karaköse'yi desteklemeyeceklerini açıkladı.

Eskişehir'de İYİ Parti İnönü İlçe Başkanı Erol Taştan, yerel seçim ve CHP ile kurulan ittifakla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

21 Ocak ve 17 Şubat tarihlerinde iki ayrı basın açıklaması yaptıklarını ve ittifakın ruhuna uygun davranacaklarını duyurduklarını hatırlatan Taştan, şunları kaydetti:

© Fotoğraf : DHA CHP ile İYİ Parti'nin ittifak yapacağı illere yenileri eklendi

"Ancak CHP'nin belediye başkan adayı İsmail Karaköse ile yapmış olduğumuz görüşmelerde hoş karşılandığımız söylenemez. Buna rağmen genel merkezimizin talimatları doğrultusunda oluşturulacak listelerle ilgili Karaköse'yle yapmış olduğumuz görüşmelerde, partimize ve taleplerimize baştan ön yargılı olarak hareket etmiş, olumsuz bir yaklaşım sergilemiştir. İttifak ortağımızın bu yaklaşımı sonucunda İYİ Parti İnönü İlçe Teşkilatı olarak bizim tek taraflı sadakatimiz bir tutkudan öteye gidemezdi.

Biz de bundan böyle İnönü'deki seçimlerle ilgili olarak nasıl bir tavır takınacağımız hakkında bir yol ayrımına geldik. Ancak aldığımız duyumlar, Karaköse ye CHP ilçe yöneticileri tarafından sanki Millet İttifakı'nda her şey yolunda ve İYİ Parti İnönü'de onları destekliyormuş izlenimini vermeye, seçmeni yanıltmaya çalışmaktadırlar. Onlara, Karaköse'nin bize söylediği şekilde sesleniyorum; bundan böyle herkes işine baksın. İnönü'de İYİ Parti ilçe bazında ittifak içinde değil. Biz İnönü Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'yi ve adayı İsmail Karaköse'yi desteklemiyoruz. Büyükşehir seçimlerinde ittifak ruhuna uygun hareket edecek ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i destekleyeceğiz."