Sözcü davasında avukatlar duruşma listesindeki 'örgüt kurma' ibaresine itiraz etti, mahkeme başkanı 'Düzeltelim, haklısınız' dedi

Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay'ın 'silahlı terör örgütünü yönetme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 30 yıla, aralarında Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da bulunduğu 8 sanığın ise 'silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Mütalaasını açıklaması için söz verilen duruşma savcısı, davanın görüldüğü mahkemeye yakın zamanda görevlendirildiğini, dosyanın da kapsamlı olduğunu hatırlatarak, mütalaasını tamamlamak için süre talebinde bulundu.
AVUKATLAR DURUŞMA LİSTESİNİN KALDIRILMASI TALEP ETTİ
Savcının mütalaasının ardından söz alan sanık avukatlarından Celal Ülgen, duruşma salonun kapsısında asılı olan duruşma listesinde müvekkillerine yönelik suçlamanın 'terör örgüt kurmak' olarak yazıldığını ve bu durumun yanlış olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
Sanık Çölaşan'ın avukatı Mehmet Serhan Özdemir de "Müvekkilim Emin Çölaşan'a isnat edilen suç ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte yardım etmek'tir. Duruşma salonun kapısında asılı olan listede ise ‘örgüt kurmak' yazıyor. Sizden bir ricam olacak bunun sadece kendi müvekkilim için söylemiyorum, diğer sanıklar için de söylüyorum. Lütfen o listeyi kaldırın" ifadelerini kullandı
MAHKEME BAŞKANI: LİSTEYİ MÜBAŞİRLER HAZIRLIYOR
Mahkeme Başkanı Akın Gürlek avukatların bu talepleri üzerine, "Listeyi mübaşirler hazırlıyor eğer dediğiniz gibi bir şey varsa düzeltelim, haklısınız" yanıtını verdi.
Sanık avukatlarının Basın Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında 'hak düşürücü süre' incelemesi talebinde bulunduklarını hatırlatan mahkeme heyeti, sanıklara isnat edilen suçlamanın 'silahlı terör örgütüne yardım' suçu, sanık Burak Akbay'a isnat edilen suçun ise 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' olduğuna ve bu konudaki yargıtay uygulamasına değinerek, 'hak düşürücü süre' talebinin bu davada geçerli olmadığına hükmederek talepleri reddetti.
AKBAY HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARINA DEVAM
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının yargılamanın genişletilmesi yönündeki talepleri reddederek, sanık Burak Akbay'ın uzun süredir firari olması sebebiyle savunmasının alınmamış olması, böylelikle kuvvetli suç şüphesinin hala devam ediyor olması dikkate alınarak sanık Akbay hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.
Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı dava dosyası ile aynı mahkemede gazetenin sahibi sanık Burak Akbay ve beraberindeki 3 sanığın yargılandığı davanın dosyasının birleştirilmesine karar verilmişti.
İDDİANAMEDEN
İddianamede Sözcü gazetesinin özellikle FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunun anlaşılmasından sonra ve bugüne kadar ilerleyen süreçte, örgüt amaçları ve stratejisi çerçevesinde faaliyete giriştiği, buna yönelik eylemlerde bulunduğunun anlaşıldığı öne sürülüyor.
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