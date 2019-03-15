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14:47 15 Mart 2019
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    Sözcü gazetesi

    Sözcü davasında avukatlar duruşma listesindeki 'örgüt kurma' ibaresine itiraz etti, mahkeme başkanı 'Düzeltelim, haklısınız' dedi

    © AA /
    Türkiye
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    Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı duruşmada sanık avukatları duruşma listesinde yer alan 'terör örgütü kurmak ve yönetmek' ibaresine itiraz etti. Mahkeme Başkanı Gürlek, "Düzeltelim, haklısınız" dedi.

    Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay'ın 'silahlı terör örgütünü yönetme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 30 yıla, aralarında Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da bulunduğu 8 sanığın ise 'silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

    Emin Çölaşan
    © Fotoğraf : Twitter
    'FETÖ'ye yardım'la suçlanan Sözcü yazarı Çölaşan: Rencide edici, reddediyorum
    İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emin Çölaşan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Duruşmada CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin de izleyici olarak hazır bulundu.

    Mütalaasını açıklaması için söz verilen duruşma savcısı, davanın görüldüğü mahkemeye yakın zamanda görevlendirildiğini, dosyanın da kapsamlı olduğunu hatırlatarak, mütalaasını tamamlamak için süre talebinde bulundu.

    AVUKATLAR DURUŞMA LİSTESİNİN KALDIRILMASI TALEP ETTİ

    Savcının mütalaasının ardından söz alan sanık avukatlarından Celal Ülgen, duruşma salonun kapsısında asılı olan duruşma listesinde müvekkillerine yönelik suçlamanın 'terör örgüt kurmak' olarak yazıldığını ve bu durumun yanlış olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

    Sözcü gazetesi
    © AA /
    Sözcü yazarları ve yöneticileri hakkında 'FETÖ'ye yardım' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemi
    "Duruşma listesinde terör örgütü kurmak diye yazıyor. Demek ki FETÖ örgütünü biz kurmuşuz. Ben de FETÖ örgütünün avukatlığını yapıyorum. Bu lekelenmeme hakkımızın ihlalidir. Mali yönden de inceleme yapılmasını istiyoruz. FETÖ örgütünden gazeteye para aktarılıp aktarılmadığının net olarak tespit edilmesini istiyoruz. Böylece lekelenmeme hakkını elde etmiş olacağız."

    Sanık Çölaşan'ın avukatı Mehmet Serhan Özdemir de "Müvekkilim Emin Çölaşan'a isnat edilen suç ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte yardım etmek'tir. Duruşma salonun kapısında asılı olan listede ise ‘örgüt kurmak' yazıyor. Sizden bir ricam olacak bunun sadece kendi müvekkilim için söylemiyorum, diğer sanıklar için de söylüyorum. Lütfen o listeyi kaldırın" ifadelerini kullandı

    MAHKEME BAŞKANI: LİSTEYİ MÜBAŞİRLER HAZIRLIYOR

    Mahkeme Başkanı Akın Gürlek avukatların bu talepleri üzerine, "Listeyi mübaşirler hazırlıyor eğer dediğiniz gibi bir şey varsa düzeltelim, haklısınız" yanıtını verdi.

    Mehmet Barlas
    © Fotoğraf : DHA
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    Bazı sanık avukatları da müvekkilleri Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay'ın cenazesine katılamadığını hatırlatarak, sanık hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istedi.

    Sanık avukatlarının Basın Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında 'hak düşürücü süre' incelemesi talebinde bulunduklarını hatırlatan mahkeme heyeti, sanıklara isnat edilen suçlamanın 'silahlı terör örgütüne yardım' suçu, sanık Burak Akbay'a isnat edilen suçun ise 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' olduğuna ve bu konudaki yargıtay uygulamasına değinerek, 'hak düşürücü süre' talebinin bu davada geçerli olmadığına hükmederek talepleri reddetti.

    AKBAY HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARINA DEVAM

    Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının yargılamanın genişletilmesi yönündeki talepleri reddederek, sanık Burak Akbay'ın uzun süredir firari olması sebebiyle savunmasının alınmamış olması, böylelikle kuvvetli suç şüphesinin hala devam ediyor olması dikkate alınarak sanık Akbay hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.

    Sözcü gazetesi
    © AA / Elif Öztürk
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    Dosyanın esas hakkındaki mütalaa için bir önceki ara karar gereğince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Nisan'a erteledi.

    Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı dava dosyası ile aynı mahkemede gazetenin sahibi sanık Burak Akbay ve beraberindeki 3 sanığın yargılandığı davanın dosyasının birleştirilmesine karar verilmişti.

    İDDİANAMEDEN

    Sözcü gazetesi
    © AA /
    Sözcü: 2013 yılında olmayan bir silahlı örgüte yardım etmişiz
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Burak Akbay'ın 'silahlı terör örgütünü yönetme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar, Emin Çölaşan, Metin Yılmaz, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Mediha Olgun, Bekir Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli'nin 'silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

    İddianamede Sözcü gazetesinin özellikle FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunun anlaşılmasından sonra ve bugüne kadar ilerleyen süreçte, örgüt amaçları ve stratejisi çerçevesinde faaliyete giriştiği, buna yönelik eylemlerde bulunduğunun anlaşıldığı öne sürülüyor.

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    Etiketler:
    FETÖ, Sözcü gazetesi, Akın Gürlek, Mehmet Serhan Özdemir, Celal Ülgen, Yücel Arı, Mustafa Çetin, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Mahmut Tanal, Gürsel Tekin, Metin Yılmaz, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Burak Akbay, Türkiye
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