Dink cinayeti davasında Gün ile Demirkale'nin tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi

Hrant Dink cinayeti davasında sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tahliye edilmesine ilişkin başsavcılıkça yapılan itiraz kabul edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılandığı davada, sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin dünkü duruşmada tahliye edilmesine ilişkin karara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz kabul edildi.

Dava kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin dünkü görülen duruşmada tahliyelerine ilişin karara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz, bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, başsavcılığın talebini haklı bularak, itirazı kabul etti. Heyet, kararla sanıklar gazeteci Gün ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Demirkale'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.