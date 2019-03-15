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16:22 15 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan Yeni Zelanda katliamcısına: Senin her yerin bomba olsa ne yazar

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen saldırıda 3 Türk'ün yaralandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu katil bildiri yayınlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor. Senin her yerin bomba olsa ne yazar. İbadette olan masum Müslümanları gittin taradın. Ahlaksız, alçak, sen kolayı seçtin" dedi.

    Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırılarda 3 Türk vatandaşının yaralandığını söyledi.

    Yeni Zelanda
    © AFP 2018 /
    Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı: 49 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı
    Saldırganın yayımladığı manifestoda kendisini de hedef aldığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

    "Bu katil bildiri yayınlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor. Neymiş boğazın batısına geçmeyecekmişiz. Yoksa ne olurmuş. İstanbul'a gelip hepimizi öldürüp topraklarımızdan sürer Ayasofya'yı minarelerinden kurtarırlarmış. Be hey gafil, önce şunu bil… Ben neden girdim içeri. Ziya Gökalp'in şiiri vardı. Sen hangi milletle konuşuyorsun, neyi konuşuyorsun. Senin her yerin bomba olsa ne yazar. İbadette olan masum Müslümanları buldun, elinde silahla gittin taradın. Ahlaksız, alçak, sen kolayı seçtin."

    Erdoğan, "Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. 31 Mart'ta İslam ve Türkiye düşmanlarına mesajımızı vermeye hazır mısınız? Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz" dedi.

    'ANTEP'TEN DELİKANLILIĞINA YAKIŞIR BİR REKOR BEKLİYORUM'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan: Zillet ittifakı ülkemizi bölmeye çalışıyor
    ​- Şanlıurfa'da insanlık tarihinin en eski izleri bulundu. Biz de 2019'u Göbeklitepe yılı ilan ettik. Göbeklitepe Şanlıurfa'nın yanında Gaziantep'in de turizmine katkıda bulunacaktır. İnşallah 31 Mart'ta Gaziantep yepyeni bir hizmet döneminin kapısını aralayacaktır.

    — Gaziantep bugüne kadar hep yanımızda oldu ama bu kez Antep'ten delikanlılığına yakışır bir rekor bekliyorum.

    — Ya siz ne çileler çektiniz ya. Bodrum'a in, ordan kömürü çıkar. Ama şimdi evler sıcak mı? Şu anda 81 vilayette doğalgaz var. Bölünmüş yol uzunluğunu 396 kilometreye çıkardık.

    'CHP'NİN LİSTESİNDE FETÖ'NÜN ADAYLARI CİRİT ATIYOR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Halil Sağırkaya
    Erdoğan: CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var
    - Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde askeri alan var. Buradaki askeri birliği şehir içinde tutmanın bir anlamını kalmadığını gördük. Dülükbaba Tabiat Parkı'na komşu bu alanı Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. 5 milyon metrekareden fazlasını gül bahçesi, ıhlamur bahçesi ve çınarlarıyla millet bahçesi yapacağız. Geri kalanına da bir medeniyet şehri kuracağız. Evlerin her biri Antep evi şeklinde yapılacak.

    — Gazianteple çiftçilerimize 1.5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bugün gazetelerde okudum. Bay Kemal diyor ki, 'İstihdam için üretim gerek'. Bay Kemal, önce yatırım gerek. Anlamaz. Bir koyun verin kaybeder gelir. SKK'yı böyle batırdı.

    — Biz ülkemiz için ne yapabiliriz diye düşünürken birileri suyu bulandırmanın derdinde. Seçimlerde bir Cumhur İttifakı var bir de CHP'nin etrafında kurulan ittifak var. Kimin kimi desteklediği belli değil. CHP'nin listesinde HDP meclis adayları, FETÖ'nün adayları cirit atıyor. Ötekinde de aynı şekilde. Neyseki herkes rolünü iyi oynayamıyor.

    'YAVAŞ'LA İLGİLİ BELGELER ORTAYA DÖKÜLDÜ'

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : DHA
    Yavaş: Dün çıktım, ağızlarının payını verdim
    - Çıkın delikanlıca kim kiminle ittifak halinde, kim kimin belediye başkan adayını destekliyor, kim kimin belediye meclis üyelerini kendi listesinden gösteriyor söyleyin.

    — (Mansur Yavaş'la ilgili iddialar) Bütün belgeler ortaya döküldü, artık gizleyecek hiçbir şeyleri kalmadı. Bunları ayaklarımızın altına almak için 31 Mart en büyük fırsattır.

    — Bunlar bayrak düşmanı, bunlar ezan düşmanı. Ezan okunurken düdük öttürmeye mecbur musunuz? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için toplanırken, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununu bilmiyor musun? Bu ülke yol geçen hanı mı? Bu ülkeyi eski Türkiye mi sanıyorsun? Valilik nereye izin verirse yürüyüşünü orada yapacaksın. Onun için gereği yapıldı, o akşam onlar oradan dağıtıldı.

    'KATİL ŞAHSIMI DA HEDEF ALIYOR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki cami saldırısına dair açıklama
    - İslam düşmanı katiller ellerine silahlarını alıp cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. 49 kardeşimiz şehit oldu. Bunların dışında 3 tane Türk var, onlar da yaralı, bir tanesi ile görüştüm.

    — Bu katil bildiri yayınlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor. Neymiş boğazın batısına geçmeyecekmişiz. Yoksa ne olurmuş. İstanbul'a gelip hepimizi öldürüp topraklarımızdan sürer Ayasofya'yı minarelerinden kurtarırlarmış. Be hey gafil, önce şunu bil… Ben neden girdim içeri. Ziya Gökalp'in şiiri vardı. Sen hangi milletle konuşuyorsun, neyi konuşuyorsun. Senin her yerin bomba olsa ne yazar. İbadette olan masum Müslümanları buldun, elinde silahla gittin taradın. Ahlaksız, alçak, sen kolayı seçtin.

    'BİR TERÖR DEVLETİ ARANIYORSA O İSRAİL'DİR'

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Eğer dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin
    - İsrail'in başındaki soyguncu var ya, yargılanan var ya, her türlü yolsuzluktan yargılanan bir Başbakanları var ya, onun oğlu da 'İstanbul, Bizans'ın başkenti bir Hristiyan şehridir' diye tweet atıyor. Be ahlaksız, siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz. Netanyahu zalimdir. Eğer dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail'dir, bir terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir.

    — Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz.

    — Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz.

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, HDP, CHP, AK Parti, Ziya Gökalp, Benyamin Netanyahu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Filistin, İsrail, Türkiye, Yeni Zelanda, Gaziantep
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