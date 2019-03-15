Erdoğan'dan Yeni Zelanda katliamcısına: Senin her yerin bomba olsa ne yazar

Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırılarda 3 Türk vatandaşının yaralandığını söyledi.
"Bu katil bildiri yayınlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor. Neymiş boğazın batısına geçmeyecekmişiz. Yoksa ne olurmuş. İstanbul'a gelip hepimizi öldürüp topraklarımızdan sürer Ayasofya'yı minarelerinden kurtarırlarmış. Be hey gafil, önce şunu bil… Ben neden girdim içeri. Ziya Gökalp'in şiiri vardı. Sen hangi milletle konuşuyorsun, neyi konuşuyorsun. Senin her yerin bomba olsa ne yazar. İbadette olan masum Müslümanları buldun, elinde silahla gittin taradın. Ahlaksız, alçak, sen kolayı seçtin."
Erdoğan, "Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. 31 Mart'ta İslam ve Türkiye düşmanlarına mesajımızı vermeye hazır mısınız? Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz" dedi.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki mitingde vatandaşlara hitap ediyor https://t.co/fdk4Ft5aOn— AA Canlı (@AACanli) 15 марта 2019 г.
'ANTEP'TEN DELİKANLILIĞINA YAKIŞIR BİR REKOR BEKLİYORUM'
— Gaziantep bugüne kadar hep yanımızda oldu ama bu kez Antep'ten delikanlılığına yakışır bir rekor bekliyorum.
— Ya siz ne çileler çektiniz ya. Bodrum'a in, ordan kömürü çıkar. Ama şimdi evler sıcak mı? Şu anda 81 vilayette doğalgaz var. Bölünmüş yol uzunluğunu 396 kilometreye çıkardık.
'CHP'NİN LİSTESİNDE FETÖ'NÜN ADAYLARI CİRİT ATIYOR'
— Gazianteple çiftçilerimize 1.5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bugün gazetelerde okudum. Bay Kemal diyor ki, 'İstihdam için üretim gerek'. Bay Kemal, önce yatırım gerek. Anlamaz. Bir koyun verin kaybeder gelir. SKK'yı böyle batırdı.
— Biz ülkemiz için ne yapabiliriz diye düşünürken birileri suyu bulandırmanın derdinde. Seçimlerde bir Cumhur İttifakı var bir de CHP'nin etrafında kurulan ittifak var. Kimin kimi desteklediği belli değil. CHP'nin listesinde HDP meclis adayları, FETÖ'nün adayları cirit atıyor. Ötekinde de aynı şekilde. Neyseki herkes rolünü iyi oynayamıyor.
'YAVAŞ'LA İLGİLİ BELGELER ORTAYA DÖKÜLDÜ'
— (Mansur Yavaş'la ilgili iddialar) Bütün belgeler ortaya döküldü, artık gizleyecek hiçbir şeyleri kalmadı. Bunları ayaklarımızın altına almak için 31 Mart en büyük fırsattır.
— Bunlar bayrak düşmanı, bunlar ezan düşmanı. Ezan okunurken düdük öttürmeye mecbur musunuz? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için toplanırken, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununu bilmiyor musun? Bu ülke yol geçen hanı mı? Bu ülkeyi eski Türkiye mi sanıyorsun? Valilik nereye izin verirse yürüyüşünü orada yapacaksın. Onun için gereği yapıldı, o akşam onlar oradan dağıtıldı.
'KATİL ŞAHSIMI DA HEDEF ALIYOR'
— Bu katil bildiri yayınlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor. Neymiş boğazın batısına geçmeyecekmişiz. Yoksa ne olurmuş. İstanbul'a gelip hepimizi öldürüp topraklarımızdan sürer Ayasofya'yı minarelerinden kurtarırlarmış. Be hey gafil, önce şunu bil… Ben neden girdim içeri. Ziya Gökalp'in şiiri vardı. Sen hangi milletle konuşuyorsun, neyi konuşuyorsun. Senin her yerin bomba olsa ne yazar. İbadette olan masum Müslümanları buldun, elinde silahla gittin taradın. Ahlaksız, alçak, sen kolayı seçtin.
'BİR TERÖR DEVLETİ ARANIYORSA O İSRAİL'DİR'
— Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz.
— Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz.
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