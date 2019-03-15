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16:22 15 Mart 2019
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    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci

    Zeybekci’den Soyer’e: 10 yıl başkanlık yapmış, 178 kez yurtdışına çıkmış, Seferihisar’da satılmadık yer kalmamış

    İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (667)
    0 34

    Soyer'e yüklenen Zeybekci, İzmir'in sorunlarına “çiçek, böcek, öpeyim” sözleriyle çözüm bulunamayacağını vurgulayıp şöyle dedi: "10 yıl başkanlık yapmış, Seferihisar’da satılmamış yer kalmamış. Çalışanlar 4 ay maaşlarını eksik almış, başkan 178 kez yurtdışına çıkıyor. Kocaoğlu’na sorun; Soyer adı netleştiğinde neden aday adaylığını açıkladın?”

    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Bornova'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri, hemşehri dernek temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

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    İzmir'e ilişkin tespitler yapan Zeybekci, Karabağlar'da bir konferans salonu, sinema salonu, çocukların gidebilecekleri spor salonunun bulunmadığına dikkati çekip şunları söyledi:

    ‘ARKA MAHALLELERDEKİ İNSANLAR KORDONBOYU'NU, KARŞIYAKA, İNCİRALTI SAHİLİNİ UZAKTAN SEYREDİYOR'

    "Karabağlar, bazı illerden fazla nüfusa sahip ama ailelerin gidebilecekleri büyük bir parkı dahi yok. Gençleri işsiz, çocukların spor alanı, ailelerin gönlünce gidebilecekleri yerler yok. Arka mahallelerdeki insanlar Kordonboyu'nu, Karşıyaka, İnciraltı sahilini uzaktan seyrediyor. Belediye başkanı olarak sizin içinizde hiç dert yok mu? Bunlar derdiniz değil mi?"

    ‘NEDEN İŞSİZLİK DİĞER İLLERDE DEĞİL DE İZMİR'DE BU KADAR YÜKSEK?'

    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci
    İHA
    Zeybekci: Vatandaş 9. ayın sonunda İzmir'e geldiğinde 'Acaba başka bir yere mi geldim?' diyecek
    "İnsanlara kentin sorunlarını sorduk. Trafik, ulaşım, bozuk yollar, yağmurda kenti su basması, çöp gibi konular öncelikli çıktı. Ardından işsizlik geliyor" diyen Zeybekci şöyle devam etti:

    "Türkiye ortalamasının üzerinde işsizliğin olduğu, 4 gençten birinin işsiz olduğu bu kente, insanca yaşamla ilgili noktalardan sonra işsizlik geliyor. Burası dünyanın en güzel, Türkiye'nin en avantajlı şehri. Neden işsizlik diğer illerde değil de İzmir'de bu kadar yüksek? Belediye olarak esnafa, sanayiciye, turizmciye yeni yatırım alanları açmazsan, altyapısını, üstyapısını tamamlayarak yatırımcıyı çağırmazsan kimse gelip tesis kurmaz, yatırım yapmaz."

    ‘BU PARA O İLİN ESNAFINA GİTTİ'

    Belediye başkanlarının şehirler yarışında yatırımcı avcısı gibi olması gerektiğini belirten Zeybekci, "Başkanlar, her türlü desteği sağlayarak yatırımcıyı iline yatırım için, aşı, işi, ekonomiyi büyütmesi için çağırıyor. İzmir'e 1 milyon, yarı nüfusundaki Antalya'ya 19 milyon turist geldi. Turizmden Antalya 100 milyon, İzmir ise 5 milyon gelir sağladı. Bu para o ilin esnafına gitti" dedi.

    ‘BÖYLE BİR KENT KALMADI TÜRKİYE'DE'

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    "İzmir çöplerini dağlara atıyor, çöpten sızan zehirli sular doğaya karışıyor" diyerek devam eden Zeybekci, "Her yağmurda şehri kanalizasyon basıyor, kanalizasyon körfeze veriliyor. Tüm Türkiye'de böyle olduğunu mu sanıyorsunuz? Böyle bir kent kalmadı Türkiye'de. İzmir'deki 4.5 milyon nüfuslu şehrin hastanelerindeki tıbbi atıklarını Manisa Büyükşehir Belediyesi alıyor, normal şeyler mi bunlar?" ifadesini kullandı.

    Bu sorunlara "çiçek, böcek, öpeyim" sözleriyle çözüm bulunamayacağını ve İzmir'in sorunlarının konuşulması gerektiğini dile getiren Zeybekci, CHP'li rakibi Tunç Soyer'e ise isim vermeden şöyle yüklendi:

    ‘TARLA NİYETİNE SATSAN, DAHA PAHALI SATARSIN'

    Tunç Soyer
    © AA / Raşit Aydoğan
    Soyer: Zeybekci'yi misafirimiz olarak görüyorum, İzmir'i anladığını düşünmüyorum
    "10 yıl belediye başkanlığı yapmış, ilçede satılmamış yer kalmamış. Bir de, "İzmir pazarlatmam" diyorsun. Ama sen Seferihisar'ı sattın. 250 yataklı otel, koyuyla 10 milyon mu eder? 28 dönümlük adası 1 milyon 300 bin lira mı eder? Tarla niyetine satsan, daha pahalı satarsın. Belediye çalışanları 4 ay boyunca maaşlarını eksik almış. Belediye başkanı 178 kez ülke dışında çıkıyor. İşin gücün satmada senin, aklın orada kalmış. Aziz Kocaoğlu'na sorun; Nihat Zeybekci'ye karşı aday olmadın da, CHP adayının ismi netleştiğinde koşa koşa neden Ankara'ya gittin de aday adaylığını açıkladın?"

    ‘OYUNUZU HİÇBİR ŞAHSA VERMEYİN; AKLINIZA, KENDİNİZE, ŞEHRİNİZE VERİN'

    Salondakilerden temsil ettikleri STK'ların, İzmir'in, geleceklerinin tarafı olmasını isteyen Zeybekci, "Burada 21. yüzyılın ikinci çeyreğini konuşuyoruz, seçilenler ilk çeyreği bitirecek, ikinci çeyreğin yol haritasını çıkaracak.'2050 İzmir'ini, çocuklarımızın İzmir'ini konuşuyoruz. Oyunuzu hiçbir şahsa vermeyin; aklınıza, kendinize, şehrinize verin" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (667)

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    Etiketler:
    STK, böcek, çiçek, öpeyim, çöp, turizmci, ulaşım, Trafik, Manisa Büyükşehir Belediyesi, CHP, AK Parti, Tunç Soyer, Nihat Zeybekci, Türkiye, Antalya, İnciraltı, Karşıyaka, Kordonboyu, İzmir, Bornova
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