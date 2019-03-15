Zeybekci’den Soyer’e: 10 yıl başkanlık yapmış, 178 kez yurtdışına çıkmış, Seferihisar’da satılmadık yer kalmamış

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Bornova'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri, hemşehri dernek temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
‘ARKA MAHALLELERDEKİ İNSANLAR KORDONBOYU'NU, KARŞIYAKA, İNCİRALTI SAHİLİNİ UZAKTAN SEYREDİYOR'
"Karabağlar, bazı illerden fazla nüfusa sahip ama ailelerin gidebilecekleri büyük bir parkı dahi yok. Gençleri işsiz, çocukların spor alanı, ailelerin gönlünce gidebilecekleri yerler yok. Arka mahallelerdeki insanlar Kordonboyu'nu, Karşıyaka, İnciraltı sahilini uzaktan seyrediyor. Belediye başkanı olarak sizin içinizde hiç dert yok mu? Bunlar derdiniz değil mi?"
‘NEDEN İŞSİZLİK DİĞER İLLERDE DEĞİL DE İZMİR'DE BU KADAR YÜKSEK?'
"Türkiye ortalamasının üzerinde işsizliğin olduğu, 4 gençten birinin işsiz olduğu bu kente, insanca yaşamla ilgili noktalardan sonra işsizlik geliyor. Burası dünyanın en güzel, Türkiye'nin en avantajlı şehri. Neden işsizlik diğer illerde değil de İzmir'de bu kadar yüksek? Belediye olarak esnafa, sanayiciye, turizmciye yeni yatırım alanları açmazsan, altyapısını, üstyapısını tamamlayarak yatırımcıyı çağırmazsan kimse gelip tesis kurmaz, yatırım yapmaz."
‘BU PARA O İLİN ESNAFINA GİTTİ'
Belediye başkanlarının şehirler yarışında yatırımcı avcısı gibi olması gerektiğini belirten Zeybekci, "Başkanlar, her türlü desteği sağlayarak yatırımcıyı iline yatırım için, aşı, işi, ekonomiyi büyütmesi için çağırıyor. İzmir'e 1 milyon, yarı nüfusundaki Antalya'ya 19 milyon turist geldi. Turizmden Antalya 100 milyon, İzmir ise 5 milyon gelir sağladı. Bu para o ilin esnafına gitti" dedi.
‘BÖYLE BİR KENT KALMADI TÜRKİYE'DE'
Bu sorunlara "çiçek, böcek, öpeyim" sözleriyle çözüm bulunamayacağını ve İzmir'in sorunlarının konuşulması gerektiğini dile getiren Zeybekci, CHP'li rakibi Tunç Soyer'e ise isim vermeden şöyle yüklendi:
‘TARLA NİYETİNE SATSAN, DAHA PAHALI SATARSIN'
‘OYUNUZU HİÇBİR ŞAHSA VERMEYİN; AKLINIZA, KENDİNİZE, ŞEHRİNİZE VERİN'
Salondakilerden temsil ettikleri STK'ların, İzmir'in, geleceklerinin tarafı olmasını isteyen Zeybekci, "Burada 21. yüzyılın ikinci çeyreğini konuşuyoruz, seçilenler ilk çeyreği bitirecek, ikinci çeyreğin yol haritasını çıkaracak.'2050 İzmir'ini, çocuklarımızın İzmir'ini konuşuyoruz. Oyunuzu hiçbir şahsa vermeyin; aklınıza, kendinize, şehrinize verin" dedi.
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