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16:22 15 Mart 2019
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    Beyaz ette 19 firmaya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı

    © AA /
    Türkiye
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    Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

    tüketici, alışveriş, market
    © AA /
    Rekabet Kurumu'ndan 23 zincir markete 'sebze-meyve' soruşturması
    Rekabet Kurumu tarafından, piliç eti üretiminde faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 10 firmaya idari para cezası verilirken 9 firmaya ise para cezası verilmesine yer olmadığına Karar verildi.

    Kararda şöyle denildi:

    "Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

    market - fiyat
    © Fotoğraf : Twitter
    Marketlerde zararına satış dönemi: Fiyat etiketlerine maliyet tablosu eklediler
    13 Mart 2019 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri dolayısıyla idari para cezası verilen teşebbüsler:

    — Abalıoğlu YemSoya ve Tekstil Sanayi A.Ş.,
    — Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.,
    — Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. A.Ş.,
    — CP Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.,
    — EgeTav Ege Tarım Hayvancılık Yat. Tic. ve San. A.Ş.,
    — Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.,
    — Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş.,
    — Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. A.Ş.
    — Şenpiliç Gıda San. A.Ş.
    — Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği.

    Hal- Meyve- Sebze
    © AA /
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    4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmedikleri dolayısıyla idari para cezası verilmeyen teşebbüsler ise şu şekilde açıklandı:

    — Ak Piliç Tic. Ltd. Şti.,
    — As Tavukçuluk Tarım İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti.,
    — Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.,
    — Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş.,
    — Garip Tavukçuluk Gıda ve Yem San Tic. A.Ş.,
    — Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.,
    — Pilyem Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
    — Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat San. ve Tic. A.Ş.,
    — Tad Piliç Fenni Yem San. ve Tic. Ltd. Şti.,
    — Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.

    Söz konusu madde ise şu şekilde:

    Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

    Etiketler:
    pilit eti, Beyaz et, Rekabet Kurumu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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