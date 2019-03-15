Memet Ali Alabora, Gezi iddianamesi hakkında ilk kez konuştu: Savunulamayacak kadar gerçek dışı

Oyuncu Mehmet Ali Alabora, Gezi Parkı eylemleri iddianamesiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Alabora, "İddianamenin içinde iddia edilen hiçbir şey gerçek değil. Karşınızda gerçekle hiçbir bağı olmayan bir şey olduğu zaman açıkçası biraz paralize de oluyorsunuz" dedi.

Gezi Parkı eylemleri gerekçe gösterilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Mehmet Ali Alabora, Gezi eylemleri ve dava süreciyle ilgili ilk kez konuştu.

© AA / Gezi Parkı soruşturmasında Osman Kavala ve Memet Ali Alabora dahil 16 kişiye müebbet istemi

Euronews'ten Rengin Arslan'ın sorularını yanıtlayan Alabora, Gezi Parkı eylemlerinin üzerinden yaklaşık 6 yıl geçtikten sonra 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak' suçlamasıyla yargılanacak.

İddianameyi ve hakkındaki suçlamaları duyduğunda sarsıldığını söyleyen Alabora, şu ifadeleri kullandı:

"Sarsıldım, şoke oldum ve anlamakta, idrak etmekte güçlük çektim ama bu da şöyle bir güç verdi. Müebbetle yargılandığımız bir tiyatro oyunu yüzünden, müebbetle yargılanacağımızı öğrendiğimiz bir günde başka bir tiyatro oyunuyla dünyanın başka bir yerinde köy köy kasaba kasaba o hikâyeyi paylaşmak için hayata devam ediyor olmak, üretmeye devam ediyor olmak bazılarına küçük görünebilir ama bana çok güç veren bir şey oldu."

'İDDİANAMENİN İÇİNDE İDDİA EDİLEN HİÇBİR ŞEY GERÇEK DEĞİL'

© Fotoğraf : Youtube Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı: Hükümeti ortadan kaldırmaya çalışmakla suçlanıyor

"İddianamenin içinde iddia edilen hiçbir şey gerçek değil" diyen Alabora, "Karşınızda gerçekle hiçbir bağı olmayan bir şey olduğu zaman açıkçası biraz paralize de oluyorsunuz. Bir yerinden gerçekle bir ilişkisi olsa, savunabileceğiniz bir şey olur" ifadesini kullandı.

İngiltere'de yaşayan Alabora, dünyanın ilk Gallerce ve Türkçe oyunu olan 'Y Brian/Kargalar' adlı oyunla yönetmen olarak seyirciyle buluşacak. Alabora, bir gün Türkiye'de de üretmeye devam etmek istediğini söyledi.

Alabora, "Tabii ki Türkiye'de üretmeye devam etmek, paylaşmaya devam etmek isterim. Hele ki şimdi daha uluslararası bir tecrübeyle bir gün başka bir şeye dönüşebilir, bir gün, umarım" dedi.