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17:56 15 Mart 2019
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Türk milleti bu oyunları yutmaz

    © AA / Gökhan Yılmaz
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (669)
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna ilişkin, "Bize parmak sallıyorlar, aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'lıların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emellerini sineye asla çekmez" yorumunda bulundu.

    MHP lideri Bahçeli, Madenci Anıtı Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın sorunlarını bildiklerini, kenti tanıdıklarını ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) işçi yetersizliğinden dolayı kapanma aşamasına gelmesinden üzüntü duyduklarını söyledi.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Bilal Kahyaoğlu
    Bahçeli: Beka söylemi tutmuyormuş, yalanınız batsın
    TTK'nın geçim kapısı, Zonguldak'ın ekmek teknesi olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu:

    "TTK'nın kapanması veya kapasitesinin azalması hiç doğru bir şey değildir ve hiç tasvip etmediğimiz bir şey de olamayacaktır. Alın terinizin heba olmasına seyirci kalamayız. Biliniz ki, emeklerinizin zayi olmasına sessiz kalamayız. İşinizi kaybetmenize tahammül edemeyiz. Türkiye Taşkömürü Kurumu millidir, Zonguldak'ın geleceğidir, kesinlikle sahip çıkacağımızdan kimsenin endişesi olmamalıdır. Kömürün karasından ekmeğinizi çıkarıyorsunuz. Bu takdir edilecek, hürmet edilecek, hayranlıkla anılacak bir durumdur. Hakkınız olmayanı istemiyorsunuz. Hak etmediğiniz bir şeyi beklemiyorsunuz. Zonguldak'ta tembellik tutunamaz, gevşeklik barınamaz. Sizler çalışarak nefes alıyorsunuz, yerin altını umutlarınızla aydınlatarak çocuklarınızın nafakasını kazanıyorsunuz. Tencerelerinizi, emeklerinizle kaynatıyorsunuz. Sonuna kadar helal olsun, hepinizi kutluyorum. Zonguldak üreten, ülkesi için ter döken onurlu insanların yuvasıdır. Bu yuvanın karartılmasına gönlümüz razı olmaz. Bu yuvanın hüznüne müsaademiz olamaz."

    'ZİLLET İTTİFAKININ NİYETİ İYİ DEĞİL, GELECEĞİ HAYIRLI DEĞİL'

    Milletin her güzel insanını bir ve eşit gören bir mizaca sahip olduklarını, hiç kimseyi ayırıp dışlamadıklarını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt
    iha
    MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı yüzde 50’nin altına düşerse emlakçı Trump gece yarısı bir tweet atacak ve diyecek ki ‘Bahçeli ve Erdoğan kaybetmiştir'
    "Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ülke benim, bu devlet benim diyen her kardeşimle beraberiz, birlikteyiz. Aynı geleceğin izindeyiz. Hiç kimsenin kökenine bakmadık, kimsenin anasının diliyle ilgilenmedik ve siyasi fikir ve ideolojik aidiyetini mesele etmedik. Biz birlikte Türkiye olduk, biz Zonguldak'ın sevgisinde buluştuk. Milli bekamızı yaşatmanın azim ve hedefinde birleştik. Bunda sözleştik. Zonguldak, Cumhur İttifakı'nın kapsamında değilse de AK Parti'li kardeşlerimizle biriz, beraberiz çünkü biz Cumhur İttifakıyız, çünkü biz Türk milletinin var oluş mücadelesinin yılmaz neferleriyiz. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu mücadeleye siz de katılın. İP'e gönül veren kardeşlerim, gelin bu şerefe siz de ortak olun. Zillet ittifakının niyeti iyi değildir. Amacı temiz değildir, geleceği hayırlı değildir. Şimdi soruyorum sizlere, Zonguldak'a sahip çıkacak mısınız? Milli bekamızın yanında duracak mısınız? Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek verecek misiniz? 31 Mart seçimleri şimdiden hayırlı olsun. Zonguldak beka için milli karar, cumhur için istikrar diyor. Ne mutlu bizlere. Zonguldak geleceğe üç hilalle bakıyor."

    'BEKA, MİLLİ CEVHERDİR, DAMARLARIMIZDAKİ ASİL KANDIR'

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA / Evrim Aydın
    Bahçeli: Biz 'beka sorunu' diyoruz ama gerçek sorun belli oldu: Kemal, Meral, Temel, hepsi beş harften oluşuyor
    Türk milletinin ahlakıyla, anılarıyla, varoluş ilkeleriyle tarih boyunca adından söz ettirdiğini, hükümranlığını ve haysiyetini korumayı bildiğini vurgulayan Bahçeli, "En korkunç ölümlere maruz kalmamak için beka diyoruz. Tarihten silinmemek için beka diyoruz" dedi.

    Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Onurlu hayat, bağımsız gelecek, dik baş için beka diyoruz. Ebediyet ırmağına coşkun nehirler gibi akmak için beka kararındayız. Eğer beka yoksa, bağımsızlık yoksa, milli varlık zillete düşmüşse ne madenin ne de çıkarılacak kömürün hiçbir önemi de yoktur. Beka, milli cevherdir, damarlarımızdaki asil kandır. Ötüken'den çıktık çıkalı bekamızı namus bildik. Söğüt'ten yayıldık yayılalı bekayı korumak için and içtik. Son yurdumuzu kutlu fethimizin ruhuyla buluşturduk buluşturalı bekadan en ufak taviz vermedik, en küçük geri adım atmadık. Bekamızı muhafaza ettiğimiz için bugün buradayız. Bekamızı müdafaa ettiğimiz için Türkiye Cumhuriyetini muazzam bir mücadele şuuruyla kurabildik, ancak bekamızı yıkmak istiyorlar. 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü, bunun en cani misallerindendi. Terör örgütleri durmak bilmiyor."

    AP'NİN TÜRKİYE RAPORUNA TEPKİ: YOK ÖYLE YAĞMA

    Avrupa Parlamentosu
    © REUTERS / Vincent Kessler
    Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi
    Emperyalizmin karanlık planlarını icra etmekten vazgeçmediğini ifade eden Devlet Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu:

    "Avrupa Parlamentosu'nun çürük ve hükümsüz kararını eminim ki duydunuz. AB müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmişler. Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'lıların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emelleri sineye asla çekmez. Aslında istiyorlar ki, bölünelim. İstiyorlar ki, Sevr şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki birbirimize girelim, birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki, Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma. Şimdiye kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklardır. Türk milletini asla yenemeyecekler."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (669)

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    Etiketler:
    beka sorunu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, FETÖ, AK Parti, Avrupa Parlamentosu (AP), İYİ Parti, CHP, Cumhur İttifakı, MHP, Devlet Bahçeli, Zonguldak
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