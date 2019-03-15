Bahçeli: Türk milleti bu oyunları yutmaz

MHP lideri Bahçeli, Madenci Anıtı Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın sorunlarını bildiklerini, kenti tanıdıklarını ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) işçi yetersizliğinden dolayı kapanma aşamasına gelmesinden üzüntü duyduklarını söyledi.
"TTK'nın kapanması veya kapasitesinin azalması hiç doğru bir şey değildir ve hiç tasvip etmediğimiz bir şey de olamayacaktır. Alın terinizin heba olmasına seyirci kalamayız. Biliniz ki, emeklerinizin zayi olmasına sessiz kalamayız. İşinizi kaybetmenize tahammül edemeyiz. Türkiye Taşkömürü Kurumu millidir, Zonguldak'ın geleceğidir, kesinlikle sahip çıkacağımızdan kimsenin endişesi olmamalıdır. Kömürün karasından ekmeğinizi çıkarıyorsunuz. Bu takdir edilecek, hürmet edilecek, hayranlıkla anılacak bir durumdur. Hakkınız olmayanı istemiyorsunuz. Hak etmediğiniz bir şeyi beklemiyorsunuz. Zonguldak'ta tembellik tutunamaz, gevşeklik barınamaz. Sizler çalışarak nefes alıyorsunuz, yerin altını umutlarınızla aydınlatarak çocuklarınızın nafakasını kazanıyorsunuz. Tencerelerinizi, emeklerinizle kaynatıyorsunuz. Sonuna kadar helal olsun, hepinizi kutluyorum. Zonguldak üreten, ülkesi için ter döken onurlu insanların yuvasıdır. Bu yuvanın karartılmasına gönlümüz razı olmaz. Bu yuvanın hüznüne müsaademiz olamaz."
'ZİLLET İTTİFAKININ NİYETİ İYİ DEĞİL, GELECEĞİ HAYIRLI DEĞİL'
Milletin her güzel insanını bir ve eşit gören bir mizaca sahip olduklarını, hiç kimseyi ayırıp dışlamadıklarını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:
'BEKA, MİLLİ CEVHERDİR, DAMARLARIMIZDAKİ ASİL KANDIR'
Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Onurlu hayat, bağımsız gelecek, dik baş için beka diyoruz. Ebediyet ırmağına coşkun nehirler gibi akmak için beka kararındayız. Eğer beka yoksa, bağımsızlık yoksa, milli varlık zillete düşmüşse ne madenin ne de çıkarılacak kömürün hiçbir önemi de yoktur. Beka, milli cevherdir, damarlarımızdaki asil kandır. Ötüken'den çıktık çıkalı bekamızı namus bildik. Söğüt'ten yayıldık yayılalı bekayı korumak için and içtik. Son yurdumuzu kutlu fethimizin ruhuyla buluşturduk buluşturalı bekadan en ufak taviz vermedik, en küçük geri adım atmadık. Bekamızı muhafaza ettiğimiz için bugün buradayız. Bekamızı müdafaa ettiğimiz için Türkiye Cumhuriyetini muazzam bir mücadele şuuruyla kurabildik, ancak bekamızı yıkmak istiyorlar. 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü, bunun en cani misallerindendi. Terör örgütleri durmak bilmiyor."
AP'NİN TÜRKİYE RAPORUNA TEPKİ: YOK ÖYLE YAĞMA
"Avrupa Parlamentosu'nun çürük ve hükümsüz kararını eminim ki duydunuz. AB müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmişler. Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'lıların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emelleri sineye asla çekmez. Aslında istiyorlar ki, bölünelim. İstiyorlar ki, Sevr şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki birbirimize girelim, birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki, Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma. Şimdiye kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklardır. Türk milletini asla yenemeyecekler."
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