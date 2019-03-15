Temelli: Kredi istediğin Çin, Mao afişini yasakladığını duymasın

Gazete Duvar'ın haberine göre Temelli, partisinin kayyım raporunun toplatılmasına ve Zazaca "ye mao" (bizimdir) yazılı afişlerin "Mao propagandası" denilerek polislerce toplatılmasına da değindi.
Temelli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
'IRKÇILIK İNSANLIK SUÇUDUR'
— Yeni Zelanda'dan gelen acı haber karşısında bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hep beraber ırkçılığa dur demeliyiz. Yeni Zelanda'da yaşamını yitiren, katledilen 49 insana Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm insanlık alemine başsağlığı diliyorum. Bu insanlığa karşı işlenmiş büyük bir suçtur. Geçmişte olduğu gibi, ırkçılık büyük bir insanlık suçudur ve yine karşımıza çıkmıştır. İnsanlara inançlarından dolayı, kutsallarından dolayı saldıran, onları katleden bu anlayışı kınıyoruz. Ve nerede karşımıza çıkarsa çıksın bu anlayışın karşısında mutlaka dik durmalıyız, bu anlayışa asla geçit vermemeliyiz.
'BURASI ORTAK VATAN, SEN KİMİ KOVUYORSUN?'
— Bu ülkeden Kürtleri kovmaya kalkanlara, bu ülkedeki Kürtlere terörist diyenlere şimdi dur deme zamanı gelmiştir. Burası bizim yurdumuz, burası bizim ortak vatanımız sen kimi nereden kovuyorsun! Kimin ne haddine! Biz yurdumuzu, ülkemizi, ortak vatanımızı terk etmeyeceğiz ama böyle bir zulüm altında da yaşamak istemiyoruz. Haklarımıza sahip çıkacağız. Bu ülkede demokrasiyi de barışı da hep birlikte inşa edeceğiz.
— Toplumsal barış olmadan bir ülke olmaz. O yüzden de bu ülkede toplumsal barışı hep birlikte var edeceğiz. Toplumsal barışın önündeki tüm engellere karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. İşte bugün toplumsal barışı zedeleyen, yok sayan; bu ülkeye hukuksuzluğu, adaletsizliği dayatan bu anlayışa karşı 128 gündür direnen, Sevgili Leyla Güven'e de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Sevgili Leyla Güven yoldaşımız, bedeniyle hukuk ve adalet istiyor. Açlık greviyle, bu barışçıl eylemiyle bu ülkedeki tüm halkları barış ve demokrasi mücadelesine davet ediyor. Onunla birlikte bugün cezaevlerinde binlerce yoldaşımız açlık greviyle aynı çağrıyı yeniliyorlar. Strazburg'da, Hewler'de, dünyanın her yerinde demokrasi mücadelesini yükseltiyorlar.
'DOĞALGAZSIZ ŞIRNAK'TA DOĞALGAZ PROPAGANDASI YAPTILAR'
— Geçen sefer İzmir'e geldi, "Adnan Menderes Havaalanını ben açtım" dedi. Artık mekanlar da, tarihler de karışıyor. Demek ki siyaseten emekli olma yaşı gelmiş. Biz de 31 Mart'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilik işlemlerini başlatıyoruz. Bu zihniyet bu ülkeye kötülük yapmaya devam ediyor. O yüzden de biz bu ülkeyi bu kötülükten, bu utançtan kurtaracağız. Kayyım utancından kurtaracağız. Çünkü kayyım demek zulüm, yolsuzluk, haksızlık demektir; halkın hakkının gaspı demektir. Bunlara son vermek için kayyımları süpürüp atacağız. Kayyım raporu açıkladık. Bugün kayyım raporumuzun toplatılma kararı alınmış. Böylece de suçlarını gizleyeceklerini sanıyorlar. Yaptığınız bütün suçlar ortadadır ve biz bu suçların hesabını mutlaka soracağız.
'MAO'YA LAF EDİP ÇİNLİLERDEN KREDİ İSTİYORSUN'
— Ülkenin içine sürüklendiği durum bu. Yönetememe hali. Yönetemeyen, baskıyı zulmü artırır. Bunu artırdıkça da aklı karışır bilemez hale gelir. Bugün ne yaptıklarını artık bilemiyorlar. Bilemedikleri için bütün bu sorunları çözmek adına tanzim satışları insanlara çözüm olarak sunuyorlar. 85 milyonluk ülkede 85 tane kamyonla gıda sorunu mu çözülür? Çözülmez, çözülmedi.
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