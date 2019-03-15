İstanbul'da alıkonulan geminin kaptanı: Terör unsuru konusunda ifadeye çağrıldım

Armatörünün borcu nedeniyle Haziran ayından beri İstanbul'da alıkonulan Streamline gemisinin kaptanı Bahman Bagirov, Boğaz'ı kapatma tehdidinde bulunması nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Sputnik'e konuşan Bagirov, "Pazartesi günü ifade vermek üzere İstanbul Liman Başkanlığı'na çağrıldım. Temsilcimiz aradı. Ankara'dan yazı gelmiş. Eylemlerimde terör unsuru olup olmadığı konusunda ifade vereceğim" dedi.

Salı günü Bagirov, taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle Boğaz'ı kapatacaklarını yetkililere bildirdiklerini açıklamıştı.

Sahil güvenlik güçleri ise gemiye gelerek kaptanla görüşmüş, Bagirov, Boğaz'ı kapatarak ülke güvenliğine ve geçişlere zarar vermek istemediğini ifade etmişti.

Daha sonra Bagirov, "Olaydan mürettebatın zarar görebileceği, bu adımın sonucunun tutuklanma ve para cezası olabileceğini öğrendikten sonra vazgeçtim" demişti.