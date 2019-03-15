Kılıçdaroğlu: Rantı hak edene vereceksin

© Sputnik / Yurdagül Şimşek Yeni Zelanda'daki saldırıya TBMM'de ortak kınama

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

— Yeni Zelanda'da yaşanan olay gerçekten son derece acı. Hepimizin ama hepimizin, sadece İslam dünyasının değil, diğer inançlara sahip insanların da lanetlemesi gereken bir olay. Herkes kendi ibadetini bir şekilde yapar.

— Duyduğumuzda önce şok olduk, nasıl olur böyle bir şey, diye. Hayatın bize öğrettiği, tarihin bize öğrettiği dersler var. İnanç üzerinden, kimlik üzerinden siyaset topluma büyük acılar vermiştir. Dolayısıyla artık siyaseti bu alanlardan dışarı çıkarmak lazım. Toplum olarak hep birlikte ölenlere Allah'tan rahmet dileyeceğiz, yaralılara acil şifalar dileyeceğiz.

"İŞSİZLİĞE SEBEP OLANLAR 17 YILDIR İKTİDARDA OLANLARDIR"

— Bir evde bir işsiz varsa o evde huzur yoktur. Evdeki herkes, bir şekliyle iş sahibi olsa da geçimimizi sağlasak diye düşünürler. Gelirleri olmayan, başkaların muhtaç olan bir ailenin rahatlıkla yaşama şansı yoktur. Sosyal devletin var olma nedeni de işsizlikle mücadele etmektir. Sosyal devleti güçlendirebilirseniz, o zaman ülkede barışı ve huzuru sağlayabilirsiniz.

-Düşünelim, yanlış hatırlamıyorsam geçen yılın sonlarına doğru bir vatandaş Meclis duvarında işsiz olduğu için kendisini yaktı. Bir de Ecevit dönemini düşünelim. Ekonomik kriz var diye yazar kasa atıldı ve kıyamet koptu. Meclis duvarın geliyor bir kişi ve kendisini yakıyor. Çocuğuna pantolon alamayan baba ve intiharını düşünün. Bütün bunlar sıradan olaylar değil. Bütün bunlara sebep olan 17 yıldır iktidarda olanlardır. Sorumlu kim? Esnaf mı, çiftçi mi, emekli mi, sanayici mi, serbest meslek erbabı mı? Çözecek olan makamda olanlar sorumludur. Şimdi işsizlik rakamları açıklandı. Gençlerde işsizlik oranı yüzde 20-25'lerde. Her 4 gençten birisinin işsiz olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz.

"İŞSİZLİK SORUNUNU BUNLAR ÇÖZEMEZLER"

— İşsizlik sorununu bunlar çözemezler. AKP hükümetinin işsizlik konusunda bugün neleri vadettiğini söyleyeyim. Biz yatırımların teşviki konusunda yasa getirdiler. Doğu'da, Karadeniz'de yatırımlar mı arttı? Hayır. Bir dönem Anadolu kaplanları deniliyordu, insanlar çekle çalışıyorlardı, istihdam yaratıyorlardı. Ne oldu bu Anadolu kaplanlarına? Hepsi gitti. Yine aynı şekilde 2012'de Türkiye'yi 6 bölgeye ayırdık dediler, Doğu ve Güneydoğu'da büyük teşvikler veriyoruz dediler. Yatırım mı gitti? hayır. Herkes işsiz. Şanlıurfa'da 6 aylık geçici işçi alınacak. 40 bin kişi başvurdu. Bu manzara Çin'de, Almanya'da, Güney Kore'de yoktur. Bu manzara Türkiye'de vardır.

"SEÇİMLERDEN SONRA 2.5 MİLYON İSTİHDAM YARATACAKLARMIŞ: NİYE SEÇİMLERDEN ÖNCE DEĞİL?"

— Her seferinde işsizlik arttı. Erdoğan, ikinci istihdam seferberliği başlattı. Malum bir damat var. Biz sosyete damat olarak tanımlıyoruz. Damat da bir açıklama yaptı. Seçimlerden sonra 2.5 milyon istihdam yaratacaklarmış. Niye seçimlerden önce değil? 17 yılda niye yaratmadınız, elinizden tutan mı vardı?

-Ekrem İmamoğlu "5 yıl içinde 150 bin kişiye istihdam yaratacağız" dedi. Binali Yıldırım "Belediyelerin istihdam yaratma görevi yoktur" dedi. O zaman İmamoğlu "O zaman 200 bin kişiye istihdam yaratacağım" dedi. Bu sefer Binali Bey "500 bin kişiye istihdam yaratacağım" dedi. Sen Başbakanlık, Ulaştırma bakanlığı yapmadın mı? O zaman niye yapmadın?"

'BİR BELEDİYENİN YAPTIĞINI DEVLET NEDEN YAPAMIYOR?'

— Asgari ücret 2200 olsun dedik, 2020 lira yaptılar. Ama bizim belediyelerde yine 2200 lira. Bir belediyenin yaptığını bir devlet neden yapamıyor? Erzurum'un Çat belediyesi 2200 lira verirken, neden bunlar yapamıyorlar?

"3600 EK GÖSTERGE VERİLMESİNİ HEP SAVUNDUM"

Katıldığım mitinglerde, polislere 3600 ek gösterge verilmesini hep savundum. Israrımız sonucu, dediler ki biz de polislere 3600 ek gösterge vereceğiz dediler. Koydular programa, yapmadılar. Şimdi 100 günlük program açıkladılar. Özellikle öğretmenler için. Bu mesaj sadece söylem olarak kaldı, hayata geçmedi. Bugün Erdoğan seçimlerden sonra vereceğiz diyor. Niye seçimlerden sonra? İnsanı kandırarak oy devşirmek bir siyasetçiye yakışmaz. Söz veriyorsan yaparsın. Söz veriyorsunuz, sözünüzü tutmuyorsunuz. Daha önce aynı vaatte bulundunuz, vaadini yerine getirmedin. İnsanlar sana hangi gerekçeyle oy versin.

CHP'LİLERE ÇAĞRI: REHAVETE KAPILMAYIN

— Kimse sakın rehavete kapılmasın. Yan gelip yatalım. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Herkesin son dakikaya kadar çalışması lazım. CHP'ye oy veren binlerce vatandaş var. Oturacağız, çalışacağız.

"RANTI HAK EDENE VERECEKSİN"

-Onlar gökdelenleri dikiyorlar. Bu ilçede insanlar yok mu? Canları yok mu? Bizim milliyetçilik anlayışımızla onların anlayışı çok farklı. Tabii ki bir yerde rant olacaktır. İnsanın olduğu her yerde rant olacaktır. Ama rantı hak edene vereceksin. Gelip baksınlar Fikirtepe'de kentsel dönüşüm nasıl oldu? Hani bu insanlara ev verilecekti, hani kentsel dönüşüm vardı? Siz iradeyi rantçıya teslim ederseniz, kenti iyi yönetemezsiniz.

'EN SON METASTAZ KİTABINI OKUDUM'

— En son Metastaz kitabını okudum. İki gazeteci arkadaşım da kitabın hakkını vermişler. Türkiye'nin nasıl yönetildiğini, kimlere nasıl ayrıcalıklar tanındığını belgeleriyle orada görmek mümkün. FETÖ mücadelesinin gerçeğini görmek istiyorlarsa bu kitabı okumalılar.

— Televizyon izleme şansım yok. Kitaba ayıracak zamanım çok sınırlı, onu da itiraf edeyim. Çünkü boş zaman bulamıyorum. Bazı kitaplar var, çok önemli. Belli aralıklarla, kitapları okuyorum.