Soylu: Eksiklerimiz, hatalarımız illa ki vardır ama hırsızın hiç mi suçu yok?

'TEKRAR KURTULUŞ SAVAŞI VERMEK ZORUNDA KALMAYALIM'
"Biz ne onların ne de sizlerin hakkını asla ödeyemeyiz. Böyle bir iddianın da sahibi değiliz" diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
— Bizim tek iddiamız, onların bize bıraktığı emanetlere, bu ülkeye, bu bayrağa sahip çıkmaktır. Cenab-ı Allah şahit, bizim bütün gayretimiz bunun içindir. Bayrağımız dün olduğu gibi bugün de yarın da özgürce dalgalansın, çocuklarımız, şehitlerimizin hayat ettiği o güzel ülkede yaşasınlar. Ülkemde huzur olsun, refah olsun, bizim yaşadıklarımızı, büyüklerimizin yaşadıklarını yaşamasınlar, tekrar İstiklal Marşı yazmak zorunda kalmayalım, tekrar Kurtuluş Savaşı vermek zorunda kalmayalım. Çanakkale'ye yeniden ordular dayanmasın. Bir Temmuz gecesi ansızın içimizdeki hainler üstümüze tank sürmesin, uçaklardan bomba yağdırmasın.
Soylu, Türkiye'nin yalnız ve köksüz bir millet olmadığını söyledi. "Balkanlar'da soydaşlarımız var, Orta Doğu'da hem soydaşlarımız hem komşularımız var" diyen Soylu, şunları kaydetti:
'BİZ BENCİL BİR MİLLET DEĞİLİZ, HER ŞEYİ PARAYLA MENFAATLE DÜŞÜNEN BİR MİLLET OLMADIK'
— Bakınız, 35-40 yıl öncesine kadar, dünyadaki sıcak çatışma alanlarının sadece dörtte biri İslam ülkelerindeydi ancak maalesef gitgide artan bir ivme ile bugün yeryüzünde savaş, iç savaş, askeri darbe, mezhep savaşı veya işgal niteliğindeki neredeyse bütün sıcak çatışmalar İslam coğrafyasındadır.
'BU OLAYIN HER YERİNDE MESAJ VAR'
'EKSİKLERİMİZ, HATALARIMIZ İLLA Kİ VARDIR'
"Geçmişimize, dinimize, inancımıza, tarihimize ve vicdanımıza uygun bir hayat yaşıyoruz" diyen İçişleri Bakanı Soylu, "Eksiklerimiz olabilir, hatalarımız illa ki vardır ama Allah için söyleyin, hırsızın hiç mi suçu yok?" diye sordu.
"Elbette ki ülkeleri siyasi iktidarlar yönetir, kararlar alırlar, uygularlar, çalışırlar ama bize yapılmak istenileni görmeyecek miyiz?" ifadesini kullanan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu salondaki insanların hepsi bir acı yaşadı. Bize bunları yaşatanların eline silahı tutuşturanları, bunları eğitenleri, bunlara destek olanları tartışmayacak mıyız? Devlet mücadelesini elbette ki yapacaktır, yapmaktadır da. Hatta bugün devletimiz, terörle mücadelesinde hiç olmadığı kadar da güçlüdür, bu işin gerçekten sonuna gelmiştir ama şimdi tam bu noktada durup bu teröre, bu acıları yaşatan insanlara destek verenlere, bunlarla kolkola girenlere iki kelime söylemeyelim mi? Bu derdimizi milletimizle paylaşmayalım mı? Gördüğümüz tehlikeyi söylemeyelim mi?"
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