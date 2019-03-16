Karamollaoğlu: Beka probleminin ortadan kalkması için gitmeniz lazım

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Siz iktidara gelirken hiç beka probleminden bahsetmediniz, şimdi bahsediyorsunuz. 16 yıldır siz iktidardasınız. Eğer 16 yıl sonra bir beka problemiyle karşı karşıyaysak bu sizin vebaliniz. Beka probleminin ortadan kalkması için gitmeniz lazım" dedi.

Karamollaoğlu, Adnan Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım programında tüm vatandaşların huzur içinde yaşamasını istediklerini belirtti. Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine tek başına girdiklerini altını çizdi. Kendisine "kaç belediye kazanmayı düşündüğüne" dair sorular sorulduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Benim de cevabım çok açık ve net. 81 ilin tamamında kazanmak için seçime girdik biz. 970 civarında ilçenin tamamında kazanmak için seçime giriyoruz. 300 civarı beldelerin tamamında seçimi kazanmak için seçime giriyoruz.' diye konuştu.

'DEĞİŞİKLİĞE İHTİYAÇ VAR'

Karamollaoğlu, iktidarda metal yorgunluğu ve bakar körlük olduğu değerlendirmesinde bulunarak, şunları söyledi: "Arkadaşlar bakıyor, iki gözleri var ama hataları, yanlışları göremiyorlar. Onun için bir değişikliğe ihtiyaç var. Onun için bu ülkeyi yönetecek yeni bir anlayışa ihtiyaç var. Bu yeni yönetim, yeni anlayış Saadet Partisinin milli görüş anlayışı, idrakidir. İnşallah 31 Mart’ta bunun kamuoyunda tasvip gördüğüne şahit olacağız."

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Sadece doğruyu, güzeli, faydalıyı ortaya koyduklarını, doğruyu söylemeye devam edeceklerini ifade eden Karamollaoğlu, "Onların düzeltmesi gereken yanlışlarını söyleriz ama bu onlara duyduğumuz husumetten değil tekrar söylüyoruz dost acı söyler. Niye çünkü sevdiği insanın yanlış yapmasını arzu etmez." diye konuştu.

'TARİH MÜSPET BİR ŞEKİLDE TEKERRÜR EDECEK'

1989 yerel seçimlerinin üzerine 1994 yerel seçimlerinde büyük zafer kazandıklarını anımsatan Karamollaoğlu, belediyeleri yönetecekleri prensiplerin tamamının 1989-1994 arasında belirlendiğini kaydetti. Karamollaoğlu, "1994, onun üzerine inşa edilmişti. Şimdi biz inşallah 1994 ruhunu yeniden yaşayacağız ki arkasından 1995'te Türkiye'nin en büyük partisi olarak meclise girme imkanı doğsun. Tarih tekerrürden ibarettir. Müspet bir şekilde tekerrür edecek bu sefer." diye konuştu.

'16 YIL SONRA BEKA PROBLEMİYLE KARŞI KARŞIYAYSAK BU SİZİN VEBALİNİZ'

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İktidarın beka sorunu söyleminde bulunduğunu anımsatan Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Referandumda, cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu söylediniz. Bu seçimlerden sonra neyimiz düzeldi? Gerçekleri görün. Beka sorunu diye bir sorun varsa bunu üretip başımıza bela eden sizsiniz. Sizin politikalarınız. Siz iktidara gelirken hiç beka probleminden bahsetmediniz, şimdi bahsediyorsunuz. 16 yıldır siz iktidardasınız. Eğer 16 yıl sonra bir beka problemiyle karşı karşıyaysak bu sizin vebaliniz. Beka probleminin ortadan kalkması için gitmeniz lazım. Bu milletin vereceği ihtardan korkuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı makamında oturacak. Türkiye'yi 4 yıl kendisi idare edecek. Artık bakanlar kurulu, hükümet yok. Ama sizin bu seçimlerde Saadet Partili adayları tercih ederek göstereceğiniz kart onun için kırmızı kart olmayacak, sarı kart olacak. Herkes futbolu biliyor. Sarı kart ne demektir. Bir defa daha tekrar edersen seni atarım. Bir ihtar. Bu ihtara ihtiyaçları var."