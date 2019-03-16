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10:26 16 Mart 2019
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Soylu: Kılıçdaroğlu bereketsizdir, ayağını bastığı yerde ot bitmez

    © AA / Orhan Akkanat
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (676)
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Bereketsizdir, PKK'yı ve Türkiye'yi bölmek isteyenleri belediyeye taşımak istiyor. Bu adamın ayağını bastığı yerde ot bitmez" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Adana'da bulunan Yüreğir ilçesine geldi. Soylu'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü eşlik etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Murat Kaynak
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    Kışla mahallesinde halka hitap eden Soylu, son dönemde teröre büyük darbe vurulduğunu söyledi. Terörle mücadele operasyonlarında, 2 yılda 3 bin 333 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyuran Soylu, "Hadi, dağlarda gezsinler. PKK, her yıl sözde şehitleri için albüm yayınlardı. Şimdi çağrıda bulunuyorum, bre hayvanlar. 2018'i de yayınlasanıza, göreyim sizi. Niye yayınlamıyorlar biliyor musunuz? Biçtik, biçtik. Hadi yayınlasınlar. Şimdi bir de DHKP-C terör örgütü vardı. Size kestirmeden söyleyeceğim. Onun her ilde, her ilçede hatta her üniversitede yöneticileri vardı. DHKP-C'nin Türkiye'deki tüm yöneticileri eğer bu ülkenin sınırları içindelerse ya ölüdürler ya da tutukludurlar. Tarihimizin en büyük operasyonlarını yapıyoruz. Bize itimat edin, güç verin. Öyle dağda sığınak, barınak yok artık. 3 bin 99 sığınak ve barınakları 2017 ve 2018'de imha edildi. Şu an 4- 5 metre kar var. Evlatlarımız kovalıyor, o sıçanlar kaçıyorlar" diye konuştu.

    'BU SEÇİM, FİRE VERME SEÇİMİ DEĞİL'

    Yerel seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Ali Balıkçı
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    "Eğer 31 Mart'ta zafiyete uğrarsak, Allah muhafaza, bu ülkede kaymakamları sokağa çıkarmazlar. 6 yaşında masum çocukların eline taş verirler. Şimdi o imkanları yok. Ne olur, gücümüzü eksiltmeyin. Bu seçim, fire verme seçimi değildir. Bu seçim, ülkeme, Türkiye'ye, gelecek nesillere güç verme seçimidir. İstediğimiz bir şey var. Sizin çektiklerinizi bundan sonraki nesiller çekmesin. İlk kez böyle fırsatı elimize geçirdik. Yüzdük yüzdük şimdi kuyruğuna geldik. 2018'de, 2017'ye göre, yüzde 35 hırsızlık ve asayiş olayları azaldı. Terör olayları bitme noktasına geldi. Uyuşturucuyla ölümler yarı yarıya azaldı. En büyük yakalamaları yaptık. Rekor üzerine rekor kırdık. Hem uyuşturucu satıcılarını hem patronlarını, 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. 300 tane de patronları var. Kulaklarından tuttuk, kıvırdık, doğru hapishaneye. 275 mafya örgütünü 2018'de tık diye bitirdik. Kılıçdaroğlu bereketsizdir, PKK'yı ve Türkiye'yi bölmek isteyenleri belediyeye taşımak istiyor. Bu adamın ayağını bastığı yerde ot bitmez."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (676)
    Etiketler:
    yerel seçim, Bereket, aday, belediye, Adana Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Hüseyin Sözlü, Süleyman Soylu, Adana, Türkiye
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