İmamoğlu'ndan 'HDP'yi dışlamayın' diyen vatandaşa: Ne dışlaması, hemşehriyiz, dostuz, komşuyuz

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik olarak "HDP'yi dışlamayın" diyen vatandaşa "Gel sarılalım. Ne dışlaması. Hemşehriyiz, dostuz, komşuyuz" yanıtını verdi.

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, dün seçim çalışmaları kapsamında Beykoz ve Şile'de vatandaşlarla bir araya geldi.

© Fotoğraf : DHA Temelli: Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir

İmamoğlu'na, çocuğu engelli olan Nükhet Uluırmak isimli bir kadın "21 yaşında Down sendromlu bir oğlum var. Bu yaşına kadar bir meslek edindiremedik. Yolladığımız okullar işe yaramadı. Hepsi para tuzağı" dedi.

İmamoğlu da "İşini iyi yapanları tenzih ederim ama genel olarak böyle bir sorun var. Biz, Beylikdüzü'nde engellilere ve ailelerine yönelik gündüz bakım evleri açtık. Bunu, tüm kente yayacağız" diye konuştu.

HDP'li olduğunu söyleyen bir vatandaşın, "Oyum size ama HDP'yi dışlamayın" sitemi üzerine ise Ekrem İmamoğlu, "Gel sarılalım. Ne dışlaması. Hemşehriyiz, dostuz, komşuyuz" diye konuştu.

CHP Yenimahalle Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını kurdele keserek gerçekleştiren İmamoğlu, kadınları etrafına toplayarak, "Kadınların ruhuyla, güzelliğiyle, katkılarıyla bu mahallede çok güzel bir oy alacağız" dedi.