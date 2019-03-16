Sabah yazarı Hakan Uç, CHP'nin 'Bana doğru' şarkısını kullanmak için sanatçı Bora Duran'ın kapısını çaldığını ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi. Uç, "İstediği hiçbir şarkıyı alamayan CHP için o zaman bir şarkı da benden gelsin: Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı" ifadesini kullandı.

Hakan Uç, Sabah'ta " CHP için şarkı önerisi " başlığıyla yayımlanan yazısında "Geçtiğimiz seçimlerde CHP, Yıldız Tilbe'nin 'Kandıramazsın Beni' adlı şarkısına talip olmuş ama sanatçı şarkısının kullanılmasına izin vermemişti. Yine aynı CHP, daha önce de 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısına talip olmuş ama besteci Cengiz Onural 'Hayır' demişti" ifadesini kullandı.

Uç, şöyle devam etti:

"Olayın ardından Kılıçdaroğlu, 'Onlara sanatçı demiyorum' diyerek büyük tepki görmüştü. CHP'nin bu kez kapısını çaldığı sanatçı Bora Duran oldu. Popçunun son dönemde popüler olan 'Bana Doğru' adlı şarkısını isteyen parti yetkilileri, bu görüşmeden de eli boş döndü. İstediği hiçbir şarkıyı alamayan CHP için o zaman bir şarkı da benden gelsin: Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı."